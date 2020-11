Bei einem Beziehungsstreit im Raum Brilon eskaliert die Situation. Ein 27-Jähriger hält seiner ehemaligen Partnerin vor, dass sie das alleinige Sorgerecht für das gemeinsame Kind beanspruche und schlägt dann mehrfach zu. Die Konsequenzen, die eine Verhandlung am Amtsgericht in Brilon zu Folge hatte, wollte er zunächst nicht tragen. Sechs Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung verhängte das Gericht im Oktober 2019.

Wegen diverser Vorstrafen bei denen bereits eine Bewährungsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten Haft verhängt wurde, drohte nun ein langer Aufenthalt im Gefängnis, wenn eine Gesamtstrafe gebildet wird.

Berufung zurückgezogen und Strafe akzeptiert

Doch der Mann wollte Berufung einlegen, das Landgericht in Arnsberg sollte als nächst höhere Instanz den Fall erneut verhandeln. Rechtzeitig änderte der 27-Jährige allerdings seine Meinung und zog den Antrag zurück, das Urteil wird akzeptiert. Jetzt erwartet den Mann eine Haftstrafe von sechs Monaten. Wegen anderer Strafen, die derzeit noch zur Bewährung ausgesetzt sind, wird die Strafe aber wohl noch höher ausfallen.

Er äußerte in der Verhandlung am Amtsgericht, dass er fürchtete erneut Kontakt zu einem Kind von ihm zu verlieren. Diese Angst, so sagte die ehemalige Freundin, sei aber unnötig gewesen. Man habe sich geeinigt, dass der Vater das Kind an den Wochenenden sehen können; unter der Woche sei er berufsbedingt ohnehin nicht zuhause.

Die Frau zu der Tat ihres Lebensgefährten: „Er kam mit unserer Trennung nicht klar.“ Drei Jahre seien sie zusammen gewesen.

Laut Anklageschrift hatte der Mann zuerst seine Lebensgefährtin mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen und sie, nachdem sie auf ein Bett gefallen war, mit der Faust mehrfach geschlagen. Zahlreiche Prellungen und Hämatome an Kopf und Körper waren die Folge.