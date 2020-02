Hinter einem aus der Fasson geratenen Staketenzaun und der zerrupften, kahlen Hecke an der Straße nach Bleiwäsche gammeln unscheinbare Katen an der Straße vor sich hin. Die Bedeutung der Gebäude dürften den wenigstens noch bekannt sein. Am Ortsrand von Madfeld befand sich eine zentrale Stelle für die Luftverkehrs-Navigation im Kalten Krieg: die Master-Station der deutschen Decca-Kette. Jetzt will die Stadt Brilon die baulichen Überbleibsel dieser Anlage beseitigen lassen. Der Auftrag ist erteilt, sobald das Wetter es zulässt, soll es losgehen. Das ist auch gut so, meint Ortsvorsteher Heinz Bickmann: „So kann man das nicht länger stehen lassen.“

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Bis zum Frühjahr 1994 war die Decca-Station so etwas wie das Wahrzeichen von Madfeld. Das lag an dem 109 Meter hohen rotweißen Stahlgittermast und seinen drei kleineren Brüdern. 1952 hatte die britische „Decca-Navigator Company“ die Anlage errichten lassen. Von hier aus wurde der Flugverkehr durch die drei schmalen Flugkorridore sichergestellt, mit denen vom Gebiet der Bundesrepublik aus West-Berlin angeflogen werden durfte.

Technik ermöglichte den D-Day

Die Technologie stammt aus Großbritannien. Sie war Voraussetzung für den D-Day, die Landung der Alliierten in der Normandie am 6. Juni 1944. Mit der Decca-Navigation wurde der Armada der Weg durch den verminten Ärmelkanal ermöglicht. Schon zu jenem Zeitpunkt diente die Wiese am Ortsrand von Madfeld der Flugüberwachung - allerdings in Gegenrichtung. Die deutsche Luftwaffe hatte dort Weihnachten 1943 einen Horch- und Navigationsposten eingerichtet. Von dort wurden die vermeintlichen „Wunderwaffen“ V1 und V2 Richtung England gesteuert. Am 29. März 1945 sprengten deutsche Truppen die Einrichtung.

Arthur Watson gehörte bis zuletzt zum Team, hier an dem ehemaligen Schrank für die Ersatzröhren. Foto: Jürgen Hendrichs

Im Frühjahr 1994 fielen dann die Decca-Masten. Mit der Wiedervereinigung waren die Flugkorridore nach West-Berlin Vergangenheit. Bis zur Abschaltung des Senders 1992 war die Station rund um die Uhr besetzt gewesen. Das Team bestand aus vier Mann, eine Schicht ging über 24 Stunden, danach gab es zwei Tage frei. Arthur Watson (76) gehörte seit 1976 dazu.

Nach dem Dienst in Madfeld geblieben

Der gebürtige Schotte erlebte das Ende der Anlage mit - er ist nach beruflichen Aufenthalten in Dänemark, in den Niederlanden und in Saudi-Arabien in Madfeld hängen geblieben und gemeinsam mit seiner aus den Niederlanden stammenden Gattin Tineke dort heimisch geworden.

Altkreis Brilon Kontinuierliche Ortung Die von den Standorten einer sog. Decca-Kette - zu der deutschen gehörten neben der Master-Station Madfeld noch Zeven (Rotenburg/Niedersachsen), Stadtkyll (Vulkaneifel) und Lautertal (bei Coburg) - ausgestrahlten Funkwellen ermöglichten eine kontinuierliche, automatische und relativ genaue zweidimensionale Standortbestimmung. Dabei wurde die Phasendifferenz der empfangenen Signale am Ort der Positionsbestimmung gemessen.

Die WP führt er noch einmal durch den ausgeschlachteten Bau. „Eigentum der Bundesanstalt für Flugsicherung“ steht auf einem alten, an der Wand angebrachten schwarzen Stromzähler. „Was für Bares für Rares“, witzelt der 76-Jährige. Hier der kleine Raum, in dem man sich mal zwischendurch aufs Ohr legen konnte, dort die Küche mit der verrotteten Spüle, einem verrosteten Kühlschrank und einem Hängeschrank im verblassten Bonbon-Charme der sechziger Jahre.

Quarz für den Ernstfall im Tresor aufbewahrt

Am Fuß der Treppe in den Heizungsraum der in die Wand eingelassene und nach wie vor verschlossene Tresor. Sein damals wichtigster und wertvollster Inhalt: Der Quarzkristall, mit dem sich bei einem militärischen Konflikt zwischen Ost und West die Frequenz des Senders auf das Ernstfall-Szenario umstellen lassen konnte.

Betonfundamente bleiben in der Wiese

Seit der Stilllegung der Station haben Madfelder Vereine das Gebäude als Lager benutzt, wie in dem Chaos erkennbare alte Karnevalsdekorationen, Ausrangierte Stühle und Wanderunterlagen belegen. Mit abgerissen werden auch die drei kleinen, hüttenartigen Nebengebäude auf dem städtischen Gelände. Auch dort war technisches Equipment installiert.

Nicht anpacken wird die Stadt allerdings die mächtigen Betonfundamente der Türme und der Abspannseile. Der Aufwand wäre zu hoch. Sie werden weiterhin aus der Wiese herausragen.