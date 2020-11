Brilon lädt zum digitalen Gedenken an Pogromnacht ein

Brilon. Die Gedenkveranstaltung für die Opfer der Reichspogromnacht findet in Brilon wegen Corona nicht statt. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten:

In unserer Rubrik „Auf ein Wort“ erinnert Pfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer heute an die coronabedingt nur digitale Gedenkveranstaltung für die Opfer des Nationalsozialismus in Brilon. Sie schreibt: „Es ist der 9. November 2019. Ich denke zurück: Bürger und Bürgerinnen, das Jugendparlament und Konfirmanden und Konfirmandinnen der Ev. Kirchengemeinde treffen sich abends am Ehemaligen Jüdischen Friedhof in Brilon. Klaus Wrede, verantwortlich für die Unterstützung des Jugendparlaments, teilt Kerzen aus. Wir begrüßen uns und gehen vom Friedhof zum Gedenkstein für die Briloner Synagoge. Sie brannte am 9. November 1938 nieder.

Stolpersteine

Der Feuerwehr wurde damals untersagt, den Brand zu löschen. Auf dem Weg des Gedenkens versammeln wir uns an Häusern, vor denen Stolpersteine in den Boden eingelassen sind. Jugendliche haben sie geputzt. Jugendliche lesen vor, wer in den Häusern gelebt hat. Sie stellen Kerzen auf, die Fotos sichtbar machen. Sie zeigen: Großeltern, Eltern, Kinder, Tanten und Onkel, Geschwister und Enkelkinder haben hier gewohnt, gelernt, geliebt und sich gestritten. Bis ihr Leben durch die nationalsozialistische Gewaltpolitik gegen jüdische Menschen und andere Minderheiten abgebrochen wurde. Viele von ihnen wurden in Konzentrationslagern umgebracht. Gott, behüte sie und richte sie auf. Einige konnten fliehen, Gott sei Dank.

Auch im WDR-Hörfunk gehört Pfarrerin Kathrin Koppe-Bäumer zum Team der Morgenandacht-Autoren und -autorinnen. Foto: Theo Kramer

Am Platz der ehemaligen Synagoge erinnert Bürgermeister Dr. Christof Bartsch an die Verantwortung, die die Erinnerung an den 9. November in uns weckt. 9. November 2020: Der Weg des Gedenkens ist abgesagt. Die Ansteckungsgefahr durch das Corona-Virus ist zu groß. Trotzdem erinnern wir uns an die Gewalttaten, die vor 72 Jahren Menschen Menschen antaten. Auf Instagram und Facebook lädt das Jugendparlament zum digitalen Gedenken ein. Danke dem Jugendparlament und Klaus Wrede: Ihr haltet unsere Erinnerung wach mit eurem Engagement für die Stolpersteine und den Wegen des Gedenkens. Ihr zeigt uns: Wir alle können etwas dafür tun, dass Menschen sich respektvoll begegnen und Minderheiten sich bei uns wohlfühlen.

Jeder und jede von uns kann in diesen Novembertagen allein, mit einer Freundin, einem Freund oder als Familie den Weg des Gedenkens gehen, an Stolpersteinen stehenbleiben und eine Kerze in der Hand halten. Gottes Segen leuchte dadurch auf in unseren Städten und Dörfern, in unseren Familien und Nachbarschaften:Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsre Hoffnung groß und stärke unsre Liebe. Herzliche Grüße, bleiben Sie mit Gottes Hilfe gesund.“

Weg des Gedenkens

Aufgrund der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie kann der „Weg des Gedenkens“ und die Gedenkfeier anlässlich der Schrecken der Reichpogromnacht am 09.11.2020 nicht stattfinden. Die Vertreter der Stadtverwaltung, der evangelischen und katholischen Kirchengemeinde und das Jugendparlament bedauern diese Entscheidung sehr, da es gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig ist, zu erinnern und ein Zeichen gegen Gewalt, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit zu setzen Eine digitale Erinnerung findet man am Gedenktag auf den Facebook- und Instagram-Seiten des Jugendparlamentes.#gegendasvergessen #brilon #katholisch #evangelisch #stadtbrilon #jugendparlament #kirche #stolpersteine