Brilon: Motorradfahrer bei Sturz auf K 61 schwer verletzt

Brilon. Auf der K 61 zwischen Bontkirchen und Hoppecke hat es einen schweren Unfall mit einem Motorradfahrer gegeben. Die Straße war gesperrt.

Nach einem Verkehrsunfall eines Motorradfahrers war die Kreisstraße 61 zwischen Bontkirchen und Hoppecke bei Brilon für rund 90 Minuten gesperrt. Das teilt die Polizei im Hochsauerlandkreis auf ihrem Twitterkanal mit.

Der Motorradfahrer hatte am Sonntagvormittag gegen 10.30 Uhr die Kontrolle über seine Machine verloren und war gestürzt. Er wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert, so ein Polizeisprecher gegenüber der Westfalenpost. An dem Unfall waren keine weiteren Fahrzeuge beteiligt. Gegen 12 Uhr wurde die Straße wieder für den Verkehr freigegeben.