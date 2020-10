Die Stadt Brilon hat eine neue Waldfee. Und einen angemessenen Rahmen zu ihrer Präsentation. Freitag, 30. Oktober, wird die neue Symbolfigur der Stadt des Waldes anlässlich des langen Einkaufsabends „Brilon bei Nacht“ vorgestellt.

Stefan Scharfenbaum, Sprecher des Einzelhändler-Marketingkreises Prima Brilon freut sich: „Das war bisher immer bei „Brilon blüht auf“ ein Highlight, jetzt erhält damit „Brilon bei Nacht“ einen besonderen Akzent.“

Wer wird die Nr. 17?

Wer als Waldfee Nr. 17 die Nachfolge von Sarah Schleich antritt, bleibt bis wie immer ein Geheimnis. Den mit Prima Brilon abgestimmten Termin findet Annette Walter von dem bei der Brilon Wirtschaft und Tourismus (BWT) angesiedelten Arbeitskreis Waldfee optimal. „In diesem Frühjahr ist wegen des Corona-Lockdowns der traditionelle Vorstellungstermin Brilon blüht auf ja ausgefallen. Und wir wissen nicht, was im nächsten Frühjahr möglich sein wird.“ Deshalb sei die Amtszeit auch für die neue Waldfee auf anderthalb Jahre, nämlich bis zum Frühjahr 2022, ausgelegt.

Feenstab-Wechsel auf Rathaustreppe

Die Vorstellung selbst soll analog der bisherigen über die Bühne gehen. Um 20 Uhr nimmt Bürgermeister Dr. Bartsch auf der Rathaustreppen den Feenstab-Wechsel vor. Dabei wird Sarah Schleich verabschiedet und ihre Nachfolgerin vorgestellt.

Bei ihr, das verrät Annette Walter, handelt es sich um die Hansetags-Waldfee, die eigentlich schon im Frühjahr das Ehrenamt für die Stadt des Waldes antreten sollte. Das eigens für diesen ganz besonderen Anlass in Auftrag gegeben neue Waldfee-Outfit war fix und fertig, die Fotos für die Autogrammkarte schon alle im Kasten. Dann kam der Lockdown.

Sympathieträger Die Briloner Waldfee gibt es seit 2004. Sarah Schleich ist die 16. Symbolfigur der Stadt Brilon. Längst ist die Briloner Waldfee bei Events wie den Hansetagen im In- und Ausland ein ganz besonderer Blickfang und Magnet für die Medien.

Der, erzählt Annette Walter, hatte in diesem Fall wenigstens einen positiven Nebeneffekt: Waldfee-Fotografin Sabrinity bot ein neues Foto-Shooting an - im Sommer. „Zum ersten Mal ist auf den Bildern alles grün“, erzählt die Waldfee-Mama. Derzeit noch gar nichts sagen lassen sich über die auf die neue Waldfee zukommenden Verpflichtungen: „Wir müssen sehen, was möglich sein wird.“

Oliver Kessler ist am langen Einkaufsabend in Brilon am 30. Oktober auch wieder mit einem Phantasy-Kostüm auf Stelzen unterwegs.. Foto: Robotman Oliver Kessler / Robotman

Eigentlich ist ja Halloween, der Tag vor Allerheiligen, der traditionelle „Brilon bei Nacht“-Termin. Da der 31. Oktober aber auf einen Samstag fällt, hat Prima Brilon die Aktion vorgezogen. Stefan Scharfenbaum: „Der Freitag ist ganz einfach der bessere Termin. Viele haben samstagabends etwas anderes vor, und unsere Mitarbeiter wollen ja auch was vom Wochenende haben.“

Musik und Lichteffekte

Für den Aktionstag werden auf dem Marktplatz und in der Fußgängerzone mehrere Imbiss- und Getränkebuden aufgebaut, außerdem ein Kinderkarussell.

Die haben bereits ab Freitagmittag geöffnet, und sie bleiben auch bis in den späten Samstagnachmittaq in Betrieb. Denn am Samstag, so Stefan Scharfenbaum, bleiben in der Innenstadt auch die Geschäfte, die sonst eher schließen, bis 16 Uhr geöffnet.

Freitagabend erwartet die Stadtbummler und Spät-Shopper wieder die illuminierte und dezent beschallte Einkaufszone. Wieder unterwegs ist Robot-Man Oliver Kessler aus Alme mit einem seiner opulenten Stelzen-Phantasy-Outfits. Wegen der Hygiene-Vorschriften können die einzelnen Geschäfte in diesem Jahr keine individuelle Bewirtung anbieten.