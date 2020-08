Vor Ort in Brilon-Madfeld stellte sich die Einsatzlage als weitaus weniger dramatisch dar, als zunächst befürchtet.

Alarmierung Brilon: Großeinsatz der Feuerwehr bei Feuer in kleiner Hütte

Brilon. Feueralarm am Freitagabend in Brilon-Madfeld: Weshalb die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu einer kleinen brennenden Hütte ausrücken musste.

Denn die Löschgruppen Madfeld, Alme, Rösenbeck und Thülen waren am Freitagabend zu einem Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr alarmiert worden. Auch vom Löschzug Brilon machten sich vier Fahrzeuge auf den Weg.

In der Eggestraße im Briloner Ortsteil Madfeld war es zu einem Feuer gekommen, das durch Anwohner bemerkt wurde. Diese setzten sofort den Notruf ab. Da es zunächst den Anschein machte als wäre das Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen, alarmierte die Leitstelle entsprechend auf Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr.

Schuppen brennt komplett nieder

Die Löschgruppe Madfeld konnte dann aber schnell Entwarnung geben. Es brannte eine kleine Hütte im Garten und die Bewohner des angrenzenden Hauses standen unverletzt auf der Straße. Umgehend wurden 3 C-Rohre in Stellung gebracht. Zwei Trupps unter schwerem Atemschutz löschten die Hütte ab und verhinderten somit ein Übergreifen auf eine Garage und das Wohnhaus.

Viele Einsatzfahrzeuge am Brandort. Foto: Feuerwehr

Ein Niederbrennen des Schuppens konnte nicht mehr verhindert werden. Nach einer halben Stunde war das Feuer unter Kontrolle und die ersten Einheiten konnten wieder abrücken. Nur die Löschgruppe Madfeld blieb noch bis 21.30 Uhr vor Ort um letzte Glutnester abzulöschen.

Über Ursache und Höhe des Schadens liegen der Feuerwehr keine Angaben vor.