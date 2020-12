Brilon: Genuss-Truck-Betreiber bekommt Hilfe in Coronakrise

Brilon. Michael Ester betreibt den Genuss Truck und ist damit auch in Brilon und Marsberg unterwegs. Er erfährt in der Pandemie viel Zuspruch von Kunden.

Michael Ester betreibt den Genuss Truck und macht damit auch vier Mal in der Woche in Brilon einen Zwischenstopp. Ihn traf die Coronakrise zu einer Zeit, als sein Unternehmen mitten in einer Hochphase war. Er schildert, wie es danach weiterging.

In das Jahr 2020 starteten wir mit den allerbesten Voraussetzungen: Bereits bis Ende Februar hatten wir über 48 gebuchte Veranstaltungstage bis Ende des Sommers. Neben Firmenfeiern und privaten Veranstaltungen waren auch unsere Vorbereitungen für die Caterings bei neun deutschlandweiten Fußballcamps abgeschlossen. Mit einem 20-köpfigen Team bewirten wir dann drei Tage in Regel zwischen 2.500 und 3.000 Kinder und Jugendliche täglich. Durch den ersten Lockdown Anfang März kam natürlich alles anders. Täglich kamen mehr und mehr Absagen.

Lieferservice und Drive In

Parallel dazu überlegten wir, wie es weitergehen sollte. Da Liefer- und Abholdienste von der Schließung der Gastronomie ausgeschlossen waren, ermöglichten wir an unserem Firmensitz am Dänischen Bettenlager einen Drive In und Lieferservice. Bis heute sind wir überwältigt und dankbar von dem sensationellen Zuspruch der Briloner auf dieses Konzept.

Bereits Mitte April bekam ich dann das Angebot, eine Außengastronomie von einem befreundeten Briloner Paar am Diemelsee zu pachten. Pünktlich zum Beginn der Badesaison starteten wir dort dann mit „Genuss am See“, eine kulinarische Pause für Biker, Wanderer, Gäste und Einheimische unweit der Diemelseestaumauer. Neben klassischer Brat- und Currywurst mit Pommes und unseren beliebten Burgern, erweiterteren wir unser Angebot auf handgemachte Eissorten und Kaffeespezialitäten. Während durch den heißen Sommer der Betrieb am Diemelsee sehr guten Zuspruch fand, ruhten unsere Aktivitäten in Brilon . Am Ende der Herbstferien haben wir noch einmal unsere Stammgäste auf einen klassischen Burger, der immer aus regionalen und heimischen Produkten besteht, auf einen Saisonabschluss eingeladen.

Veranstaltungen fallen fast alle aus

Von den oben erwähnten 48 Veranstaltungen ist am Ende ein Tuningtreffen in Meinerzhagen übrig geblieben. Mit dem frühzeitigen Umdenken konnten wir aber größere Verluste auffangen und Mitarbeiter dauerhaft halten.

Seit Anfang November sind wir nun wieder jeden Dienstag, Freitag, Samstag und Sonntag in Brilon am Dänischen Bettenlager am kochen.

Das Corona-Tagebuch

Im Corona-Tagebuch wollen wir die Coronakrise und Lockdown-Folgen ganz nah aus der Sicht der Betroffenen beleuchten.

Regelmäßig sollen unterschiedlich­ste Menschen aus der Region ihre Sorgen und Nöte während der Pandemie schildern.

Wer sich mit einem Beitrag beteiligen möchte, kann gern ein „Corona-Tagebuch“ und ein Porträtfoto von sich selbst per E-Mail schicken an: brilon@westfalenpost.de.