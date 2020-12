Brilon: Gemeinschaftspraxis investiert 1,7 Millionen Euro

Facharzt Janko Juricko und sein Team an dem neuen Linearbeschleuniger. Radiox investierte 1,7 Millionen Euro

Brilon. Das strahlentherapeutische Zentrum in Brilon setzt auf Technik, die Strahlentherapie um 90 Prozent verkürzt. Das steckt hinter der Investition.

Das strahlentherapeutische Zentrum in Brilon baut seine spitzenmedizinische Position in der Krebstherapie aus. Ein Spezialisten-Team hat jetzt einen Linearbeschleuniger der neuesten Generation installiert. radiox, die Gemeinschaftspraxis für Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie, investiert damit über 1,7 Millionen Euro in den Standort Brilon – als „weitere Stärkung der heimatnahen Versorgung der Patienten“.

Vier Monate lang dauerten die Umbauarbeiten im strahlentherapeutischen Zentrum. Jetzt ist die Strahlentherapie in Brilon wieder eröffnet. Das neue Kernstück des Zentrums, entwickelt vom Medizintechnik-Unternehmen „Elekta“ aus Stockholm, ermöglicht, „bewegte Tumore“ zu bestrahlen. Das bedeutet, dass diese Technologie gegen bösartig wucherndes Gewebe selbst in „beweglichen“ Organen wie Lunge oder Leber eingesetzt werden kann.

Bestrahlungszeiten in Brilon stark reduziert

Dieser Linearbeschleuniger allerneuester Generation reduziert die Bestrahlungszeiten um bis zu 90 Prozent. Pro Behandlung ist nunmehr eine Bestrahlung in durchschnittlich zwei Minuten möglich, was damit wesentlich komfortabler für den Patienten ist. Außerdem erreichen die Strahlentherapeuten von radiox mit dem neuen Gerät eine weiterverbesserte Verteilung der Strahlendosis. „Das ermöglicht uns eine noch schonendere und zielgerichtetere Therapie in Hochrisikogebieten des menschlichen Körpers“, erklärt Janko Juričko, Facharzt für Strahlentherapie / Radioonkologie: „Auch die Behandlungsintensität wird dauerhaft kontrolliert und angepasst, um den Körper des Patienten bestmöglich zu schonen.“

Vereinfacht beschrieben wird durch eine zusätzlich installierte Röntgenröhre eine direkte Beurteilung von Form, Größe und Position des Tumorgewebes möglich. So werde das Risiko einer Bestrahlung von gesundem Gewebe zusätzlich minimiert. Über Krebstherapien in Zeiten der Corona-Pandemie wissen die radiox-Spezialisten von positiven Erfahrungen zu berichten: „Auch in diesen Pandemie-Ausnahmezeiten führen wir mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Region unter strikter Einhaltung der Hygienevorschriften alle Therapien ohne Einschränkungen, auf höchstem Niveau, gepaart mit Menschlichkeit, weiter“, betont Janko Juričko.

Strahlentherapie seit 2011 in Brilon

radiox ist die Gemeinschaftspraxis für Radiologie, Nuklearmedizin und Strahlentherapie an den fünf Standorten Soest, Arnsberg, Brilon, Hamm und Unna. An allen Standorten bietet die Praxis den Patienten ein breites Leistungsspektrum im Bereich Diagnostik und Therapie. Das Strahlentherapiezentrum von radiox im Gesundheitspark Brilon eröffnete 2011.

Vor Ort besteht eine digitale Vernetzung aller Geräte und Praxisabteilungen sowie zu diagnostischen Zwecken eine Röntgenabteilung, ein CT (Computertomograph)und MRT (Magnetresonanztomograph).

Neben der Krebstherapie werden zusätzlich Bestrahlungen von vielen unterschiedlichen gutartigen Erkrankungen (z. B. M. Dupuytren, M. Basedow, etc.) sowie Schmerzbestrahlungen bei degenerativen und entzündlichen Erkrankungen (z. B. Fersensporn, Arthrose der Schultern, der Hüften, der Knie, der Hände und vieler anderer Gelenke) durchgeführt.