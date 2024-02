Brilon: Fußtritte nach Raub in Unterkunft für Obdachlose

Obdachlosenunterkunft in der Grimmestraße in Brilon: Hier kam es zu der Auseinandersetzung.

Brilon. In Brilon geraten Männer in Streit. Es fliegen die Fäuste und es wird Geld gestohlen. Ein Mann muss nach Schlägen und Tritten ins Krankenhaus.

Am Sonntagnachmittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in einer Unterkunft für Wohnungslose an der Grimmestraße in Brilon. Dabei wurde ein 59-Jähriger zunächst vom Täter geschlagen. Anschließend nahm ihm der Täter Bargeld weg und flüchtete. Als der 59-Jährige die Verfolgung aufnehmen wollte, wurde er am Boden liegend vom Täter getreten.

Der 59-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Im Verdacht steht nach jetzigen Erkenntnissen ein 26-jähriger Mann. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

