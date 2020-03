Brilon: Frau nach Brand mit Hubschrauber in Spezialklinik

Brilon. In Brilon ist am Dienstagmittag ein Feuer in einem Wohnhaus ausgebrochen Eine 60 Jahre alte Frau wurde schwer verletzt. Die Kripo ermittelt.

Nach wie vor unklar ist die Ursache des Brandes, bei dem sich am frühen Dienstagnachmittag in der Hubertusstraße in Brilon eine 60 Jahre alte Frau schwere Verletzungen zugezogen hat. Die Frau war mit dem Rettungswagen zum Maria-Hilf-Krankenhaus gebracht, dort von einem Rettungshubschrauber abgeholt und in eine Spezialklinik geflogen worden.

Nachbarn hatten gegen 14.15 Uhr Gasgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr alarmiert. Beim Eintreffen des Löschzug hatten sich die vier weiteren zu diesem Zeitpunkt in dem Haus anwesenden Bewohner bereits nach draußen in Sicherheit gebracht.

20 Feuerwehrkräfte im Einsatz

Unter schwerem Atemschutz drangen Einsatzkräfte ins Dachgeschoss des von insgesamt sieben Personen bewohnten Mehrfamilienhauses vor. Wie Feuerwehrsprecher Andreas Becker mitteilt, sei die Dachgeschosswohnung stark verraucht gewesen. Die 60-Jährige habe schwere Rauch- und Brandverletzungen gehabt, so der Feuerwehrsprecher.

Der Löschzug Brilon war mit insgesamt 20 Kräften und vier Fahrzeugen - darunter auch die Drehleiter - im gut anderthalb Stunden im Einsatz.

Die Hubertusstraße war für die Dauer des Einsatzes zwischen dem Kreisverkehr und der Friedrichstraße gesperrt worden. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.