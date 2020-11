Die Stadt Brilon treibt den Breitband-Ausbau voran. Bis das Glasfaserkabel auch Esshoff und Rixen erreicht, dürfte es noch bis zum Jahr 2024 dauern. Am Donnerstag Abend steht das Thema im Strukturausschuss auf der Tagesordnung.

Derzeit laufen die Vorbereitungen auf den sog. „6. Call“ des Bundesförderprogramms zum Breitband-Ausbau. Dabei erhalten die Kommunen 90 Prozent des Investitionsaufwandes erstattet. Zurzeit werden die Projekte aus dem „3. Call“ umgsetzt. Im Gewerbegebiet Brilon und in Bontkirchen sind die Arbeiten fast abgeschlossen, in Alme, Nehden und Radlinghausen haben sie begonnen. Ursprünglich hätte alles bereits bis zum Jahreswechsel fertig sein sollen, wegen Corona wurde die Umsetzungsfrist allerdings bis zum 30. Juni kommenden Jahres verlängert.

Mau sieht es für Brilon-Wald aus

Im nächsten Schritt sind die Gewerbegebiete in Madfeld und im Bremecketal an der Reihe. Auch hier sollen die Arbeiten im kommenden Jahr über die Bühne gehen.

Mau sieht es für Brilon-Wald aus. Trotz Aufnahme ins Förderprogramm und einem damit verbundenen Zuschuss von 100.000 Euro hatte sich kein Interessent für das Betreiben des Breitbandnetzes gefunden. Deshalb musste die Stadt den Förderbescheid abgeben. Mit dem „6. Call“ kann ein neuer Anlauf unternommen werden.

Mit dem „6. Call“ sollen vor allem Gewerbebetriebe in Altenbüren und Scharfenberg an das Turbo-Internet angeschlossen werden, auch das wachsende Gewerbegebiet „Zur Heide“ am Thülener Bahnhof und das Maria Hilf-Krankenhaus kommen zum Zuge. Zudem können nach Angaben der Stadtverwaltung 432 weitere Adressen angeschlossen werden. Dabei handele es sich vor allem um Wohnhäuser, wie etwa in Rixen und Esshoff, aber auch die Kupferschlage und der Bereich Hinterm Schönschede in Brilon zählen dazu, außerdem der Hoppecker Berg in Hoppecke oder die Waldbruch-Siedlung in Scharfenberg.

Keine Stellen mit Download-Geschwindigkeit von unter 30 Mbit pro Sekunde

Mit dem „6. Call“ sollen es, so die Verwaltung, keine Stellen mit einer Download-Geschwindigkeit von unter 30 Mbit pro Sekunde geben. Die Telekom bringt es mit ihrer Vectoring-Technik auf bis zu 250 Mbit/Sekunde, bei Vodafone (früher Unitymedia, Kabelfernsehnetz) sind künftig 1 Gbit/Sekunde möglich.

Der Strukturausschuss tagt, Donnerstag (26. November), um 17.30 Uhr im Kolpinghaus öffentlich. Darin geht es auch um ein weiteres Förderprogramm, nämlich das „§Sofortprogramm zur Stärkung unserer Innenstädte und Zentren in NRW“ sowie über das Konzept „Wirtschaftsstandort 2030 - Modul 3).