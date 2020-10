Brilon: Dieser Koch gehört zu den 50 besten in Deutschland

Brilon. Die 17. Auflage des Formats „Schlemmer Atlas Top 50 Köche in Deutschland“ ehrt unter anderem einen Koch aus Brilon. So reagierte er darauf.

Corona macht es der Gastronomie nicht leicht. Wochenlange Schließungen, neue Hygienekonzepte, stellenweise weniger Kunden durch Abstandsregelungen. In Brilon-Alme konnte ein Restaurant trotz dieser erschwerten Bedingungen einen Erfolg feiern. Fortan zählt der Koch des Hauses zu den 50 besten Köchen in Deutschland.

Mitglied der „Schlemmer Atlas Top 50 Köche“-Liste ist neuerdings Martin Steiner, Inhaber der Almer Schlossmühle. Zum mittlerweile 17. Mal wurde die Ehre verliehen und soll besondere Leistungen der Spitzengastronomie hervorheben. Und auch 2020 wurden die in den Kreis der Top-50-Köche Deutschlands aufgrund ihrer fachlichen Kompetenzen in den Primärbereichen Kreativität, Geschmack, Harmonie der Aromen, Zubereitungs-Technik, Produktqualität sowie Präsentation der Gerichte ausgewählt. Die Kenntnisse in den Sekundärbereichen Personalführung und Guest-Relation-Management wurden als softe Faktoren ebenfalls bei der Bewertung der Preisträger hinzugezogen.

Großes Paket nach Brilon geschickt

„Mir wurde ein riesengroßes Paket geschickt und ich durfte es zunächst nicht öffnen. Bei einer Videokonferenz wurde ich dann gebeten, hineinzusehen und gesagt, dass ich zu den Top 50 Köchen gehöre. Das war mega“, freut sich Steiner. Schon früher war er Teil von Restaurants, deren Köche in dieser Liste aufgeführt wurden, nun ist er selbst Mitglied der Runde. „Ich bin seit Jahren hinter diesem Titel her“, sagt Steiner ehrlich. Jahrelang bekam er vom Schlemmer Atlas gute Bewertungen. Diese konstante gute Leistung hat sich jetzt bezahlt gemacht – und das trotz der schwierigen Umstände mit Corona.

Gäste bleiben treu

Auch in der Almer Schlossmühle gab es Umsatzeinbußen und die Arbeit verlor ein Stückweit die persönliche Note für Steiner. Kein Pläuschchen mehr mit den Gästen, kein Handschlag mit den Stammkunden. Aber ohne sie wäre der Erfolg für Steiner nicht möglich gewesen. „Wir versuchen jeden Tag das Beste aus dieser Katastrophe zu machen und wir haben sensationelle Gäste, die uns nicht hängen ließen und sogar Gerichte abholen wollten, obwohl wir geschlossen hatten. So kamen wir auf die Idee für unseren To-Go-Service.“

„Es macht uns alle stolz, Teil dieses Teams zu sein“, sagt auch Tanja Spehr, stellvertretende Küchenchefin in der Almer Schlossmühle, „Wir haben sorgfältig wie immer gearbeitet unter den neuen Gegebenheiten und es ist ein großes Lob für unsere Arbeit, das uns nicht nur die Gäste öfter zukommen lassen, sondern auch diese Ehrung.“

Für die Urkunde hat sich der stolze Gewinner Martin Steiner auch schon ein paar mögliche Stellplätze ausgesucht.