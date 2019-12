In Brilons Spielwarengeschäften herrscht Hochkonjunktur. Dabei kommen alte Trends zurück und neue werden gesetzt. Händler bereiten sich früh vor.

Brilon: Diese Geschenke gehen für Weihnachten über die Theke

Brilon. Weihnachten gilt als Zeit der Besinnlichkeit und des gemütlichen Zusammenseins. Aber mal ehrlich: Die Adventswochen sind nicht selten stressig, Geschenke müssen gekauft und Familienfeiern geplant werden. Wer seine Präsente nicht beim Online-Händler kauft, der landet im Spielwarengeschäft seines Vertrauens. Aber was geht in diesem Jahr besonders oft über die Ladentheke und wie haben sich die Interessen über die Jahre gewandelt?

„Lego ist ein zeitloser Klassiker“, weiß Vera Feldmann, Inhaberin des gleichnamigen Geschäfts. Zudem werde auch an Kinder immer mehr Elektronisches verschenkt, besonders beliebt ist der Cubby Bär. Dabei handelt es sich um einen „Haustier-Roboter“, der auf Streicheleinheiten reagiert und Laute von sich geben kann. „Dieses Spielzeug ist unglaublich gefragt“, sagt Feldmann.

Brettspiele sind in Brilon wieder im Trend

Wieder im Trend seien außerdem Brett- und Kartenspiele, so die Händlerin. Diesen Eindruck bestätigt auch „Schatzkisten“-Inhaber Stefan Scharfenbaum. „Spiele, bei denen getüftelt und geraten werden müssen, sprießen gerade förmlich aus dem Boden“, sagt der Briloner Kaufmann. Häufig nachgefragt werden auch sogenannte Tonieboxen, die mit entsprechenden Figuren wie Bibi Blocksberg, Felix der Hase oder Benjamin Blümchen zu einem Hörspiel werden.

Altkreis Brilon Das Konsumverhalten Das Konsumverhalten ist in der Weihnachtszeit besonders ausgeprägt. Im vergangenen Jahr bescherte dies dem deutschen Einzelhandel 98,7 Milliarden Euro Umsatz, wie die Frankfurter Rundschau jüngst berichtete. Rund 19 Prozent der Jahresumsätze werden in diesem Zeitraum eingenommen. Die Barzahlung sei aufgrund der Übersichtlichkeit immer noch das gefragteste Zahlungsmittel, heißt es.

Den Höhepunkt haben beide Kaufleute am dritten Adventswochenende erlebt, wenngleich auch der Briloner Weihnachtsmarkt und das stabile Wetter viele Kunden in die Stadt und Geschäfte lockte. „Die ersten Käufer kommen aber schon im November und fragen speziell nach Weihnachtsgeschenken“, sagt Vera Feldmann. Stefan Scharfenbaum weiß aus Erfahrung, dass kurz vor dem Fest noch ein Endspurt folgt. „Das hat viele Gründe. Manchmal ist ein Paket nicht rechtzeitig gekommen oder es wird auf den letzten Drücker noch ein Präsent benötigt“, sagt der Briloner.

Vorbereitung beginnt im Frühjahr

Um auf den Kundenansturm und das Weihnachtsfest vorbereitet zu sein, bestellen die Spielwarenhändler ihre Produkte bereits im Frühjahr. Scharfenbaum besucht schon im Februar die Spielwarenmesse in Nürnberg, holt sich dort Eindrücke und tauscht sich aus.

Im August und September ordert er speziell für die Festtage nach. „Generell bestelle ich jeden Tag etwas, um möglichst immer alles vorrätig zu haben“, sagt der „Schatzkisten“-Inhaber. Der allgegenwärtigen Konkurrenz durch den Online-Handel will Scharfenbaum mit Qualität und Sorgfalt begegnen. „Im lokalen Einzelhandel kann man sich beraten lassen, Spielzeuge ausprobieren und hat einen Ansprechpartner, wenn es ein Problem geben sollte“, sagt der Händler. Er lobt die Initiative von Prima Brilon e.V., die mit einem Treuepunktesystem Kunden für lokale Einkäufe belohnt. In Brilon machen in diesem Jahr 39 Fachgeschäfte mit.

Umtausche werden weniger

Ruhig wird es nach Weihnachten im Einzelhandel aber nicht. Umtauschaktionen beginnen direkt am 27. Dezember, wenn das Festessen verdaut und die Geschenke ausgepackt sind. „Es wird weniger umgetauscht als früher. Einerseits kaufen die Kunden bewusster ein, andererseits wird die Qualität der Elektroprodukte immer besser“, weiß Feldmann.

Neben Umtäuschen kommen die Beschenkten zwischen den Feiertagen ins Geschäft, um ihr Weihnachtsgeld in Lego, Playmobil und Co. umzuwandeln. Kaum ist die Zeit der Liebe, Besinnlichkeit und Geschenke vorbei, geht es für die Briloner Händler im Frühjahr mit der Vorbereitung wieder los. Denn: Nach dem Fest ist vor dem Fest.