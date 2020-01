Brilon: Coro Piccolo hat eine Botschaft für die Zuschauer

,,Don’t stop believing“ - unter diesem Motto stand am Sonntag das Konzert des Coro piccolo der neuen Chorwerkstatt unter der Leitung von Susanne Lamotte und Beate Ritter im Kolpinghaus. Außerdem unterstützte der Jugendchor jener Werkstatt die vier Sängerinnen bei einigen Stücken. Mit klarer Botschaft.

Das Konzert lief unter der Devise: Trau dich, du selbst zu sein, anders zu sein. Das Konzert sollte musikalisch und szenografisch dazu aufrufen, einerseits Mut zu haben, seine Persönlichkeit frei auszuleben, auch wenn diese nicht in das „normale“ Schema passt, und andererseits Menschen, eben dies tun, nicht zu verurteilen, sondern zu akzeptieren und zu unterstützen.

Alltag für Schüler in Brilon

Das Thema ist in dem Alltag der Schülerinnen immer präsent, wenn es um sie selber oder z.B. Mitschüler geht. In situativen Szenen stellten die vier Sängerinnen Erlebnisse dar, die sie persönlich erfahren haben oder beobachten konnten, außerdem eine hypothetische Konsequenz der Aussage: ,,Was wäre, wenn wir alle gleich wären?“

Altkreis Brilon Neue Chorwerkstatt e.V. Der Kammerchor besteht aus erfahrenen Sängern und Sängerinnen, die unter anderem Dvorak, Brahms und Bach zu ihrem Repertoire zählen. Zum Coro piccolo gehören zur Zeit 15 Kinder und Jugendliche. Sie werden aufgrund ihrer Begabung gefördert. Die „Großen Mädchen“ werden intensiv ausgebildet und auf den Gesang in einem der Hauptchöre vorbereitet. Die „Kleinen Mädchen und Kleinen Jungen“ sind Kinder ab dem Alter von 5 Jahren. Sie werden bereits jetzt an die Musik heran geführt.

Als eine der vier Sängerinnen des Coro piccolo werde ich einige Momente der Arbeit an dem Konzert Revue passieren lassen. Wir suchten von Anfang an ein Thema, das uns alle verbindet und sind schnell auf den Aspekt der Individualität gestoßen, da wir alle unglaublich unterschiedlich sind. Durch die intensiven Proben sind Laura Steinkämper, Marielen Drilling, Larissa Mast und ich mehr denn je ein Team geworden, das durch dick und dünn geht.

Schlaflose Nächte vor dem Auftritt

Je näher das Konzert rückte, desto mehr stieg die Nervosität in uns und bereitete uns die ein oder andere schlaflose Nacht. Doch sobald der erste Ton aus uns herauskam, entspannte sich die Lage langsam. Die szeno- und choreografische Arbeit mit Beate Ritter gab uns wie auch bei vorangegangenen Projekten viele Eindrücke der Bereiche Regie, Theater und Darstellung.

Marielen Drilling,16, Schülerin: ,,Die Probenzeit war eine sehr intensive und manchmal auch anstrengende Zeit, die sich aber am Ende sehr gelohnt hat. Mir persönlich hat das Projekt viel gebracht und es war eine schöne Erfahrung mit den anderen Drei zusammen so etwas zu schaffen. An der Herausforderung zu viert so ein Konzert auf die Beine zu stellen sind wir alle gewachsen.“

Larissa Mast,16, Schülerin: ,,Mir hat die Arbeit an dem Konzert unheimlich viel Spaß gemacht. Sie hat uns aber auch extrem viele Nerven, Tränen, Diskussionen und Zeit gekostet. Wir sind alle mal an unsere Grenzen geraten, doch gemeinsam haben wir trotzdem etwas wunderbares auf die Beine gestellt. Die Botschaft, die wir vertreten haben, liegt mir sehr am Herzen. Deshalb hoffe ich, dass wir sie erfolgreich rüberbringen konnten und die Besucher darüber nachdenken werden.“

Laura Steinkemper, 17, Schülerin: ,,Mir hat die Arbeit an diesem Konzert mit den Mädels unfassbar viel Spaß gemacht. Auch wenn sie manchmal sehr nervenaufreibend war, war es eine wunderbare Zeit, die wir gemeinsam erlebt haben. Durch die vielen verschiedenen Aufgaben und Herausforderungen, die wir zusammen gemeistert haben, sind wir immer mehr zusammengewachsen. Ich hoffe, wir konnten mit unserem Programm etwas in den Zuschauern bewirken.“

Wir haben uns sehr über die zahlreichen positiven Rückmeldungen gefreut und hoffen, Sie bei kommenden Projekten anzutreffen.