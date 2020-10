Brilon: Centrotec profitiert von Entwicklung in Corona-Krise

Die positive Entwicklung der Firma Centrotec SE aus Brilon im ersten Halbjahr setzte sich trotz der Corona-Pandemie im dritten Quartal fort. Das teilt das börsennotierte Unternehmen mit. Centrotec erhöhte gemäß vorläufiger Zahlen den Umsatz im dritten Quartal auf 179,7 Millionen Euro (Vorjahr 171,4). Damit lag der Umsatz in den ersten neun Monaten bei 502,1 Millionen Euro (Vorjahr 471,1).

Gute Prognose wegen reduzierten Mehrwertsteuersatz

Während die Corona-Pandemie weiter die internationalen Absatzmärkte wie Frankreich, Spanien und Italien belaste, zeigten sich die Heimatmärkte Deutschland und Niederlande robust. Zwar machten sich die ersten negativen Auswirkungen der Pandemie auf das gewerbliche Bausegment im Auftragseingang für kommerzielle raumlufttechnische Anlagen bemerkbar. Dies werde jedoch durch den weiterhin starken Absatzmarkt im Bereich Heizung und Wohnraumlüftung mehr als kompensiert.

Darüber hinaus wirkte sich auch im dritten Quartal die pandemie-bedingte Reduzierung der Reise- und Bewirtungskosten sowie der Marketing- und Messekosten um 1,4 Millionen Euro erheblich positiv auf die Ergebnisentwicklung aus, so das Unternehmen.

Shut-Down könnte Entwicklung bremsen

„Aufgrund der in diesem Jahr noch gültigen, attraktiven Förderbedingungen für den Heizungstausch sowie des reduzierten Mehrwertsteuersatzes gehen wir nun bis zum Jahresende von einem fortgesetzt starken Absatzmarkt in Deutschland aus, sofern es zu keinem vollständigen Shut-Down im Rahmen einer zweiten Infektionswelle kommen sollte“, heißt es in der Mitteilung. Gleichzeitig werde es vor dem Hintergrund der aktuell steigenden Infektionsraten weiterhin kaum Reise- und Messeaktivitäten geben können.

Insgesamt sei das Marktumfeld coronabedingt weiterhin sehr volatil. „Auf Basis dieser außerordentlichen Rahmenbedingungen gehen wir für das Gesamtjahr von einem Umsatz in Höhe von 690 bis 710 Millionen Euro aus. Das operative Ergebnis wird voraussichtlich zwischen 43 und 46 Millionen Euro liegen.“ Dabei werde die zum 1. Oktober 2020 übernommene PARI Group voraussichtlich acht Millionen Euro zum Umsatz beitragen.

Centrotec ist der einzige börsennotierte Komplettanbieter für Heiz- und Klimatechnik sowie Solarthermie und Energiesparlösungen im Gebäude in Europa.