2000 landeten sie ihre Hit-Single „She’s got that Light“. Bis heute verkauften sie über eine Millionen Datenträger. Die Hamburger Band Orange Blue war eine der erfolgreichsten deutschen Bands. Volkan Baydar, einer der beiden Frontmänner, ist noch immer musikalisch aktiv – und hat jetzt zusammen mit der Brilonerin Kathrin Hauschild alias Cate Evens einen Song aufgenommen. „Saving the Right of our Friends“ soll am 23. Oktober erscheinen. Für die Briloner Musikerin hat das Lied einen ganz besonderen Hintergrund.

Über den Tierschutz lernen die Musiker sich kennen

Cate Evens mit Volkan Baydar – vor kurzem standen sie gemeinsam im Studio. Foto: Privat / WP

„Eigentlich habe ich unter der Briloner Vorwahl nur noch Muddi und Omma am Telefon“, sagt sie lachend. Cate Evens lebt mittlerweile in Hamburg, der Ort, an dem sie mit ihrer Musik durchgestartet ist. Der Ort auch, an dem sie sich mit Volkan Baydar angefreundet hat. „Wir kennen uns über den Tierschutz-Verein Mölln-Ratzeburg. Wir sind beide seit Jahren in der Tierretter-Szene“, sagt Cate Evens.

Die Brilonerin setzt sich schon seit Jahren für den Tierschutz ein. In Brilon geboren ist sie als 18-Jährige nach Hamburg gegangen um dort als Musical-Darstellerin zu arbeiten. Sie hat in Kindermusicals gesungen, im Dschungelbuch, Oliver Twist oder High Fidelity. „Vor acht oder neun Jahren habe ich mich aber dazu entschieden, dass ich pinke Haare haben will und Tattoos und vor allem eine Band“, sagt Cate Evens lachend.

Keine Auftritte wegen Corona Cate Evens trifft die Corona-Krise ebenso wie die anderen Künstler sehr hart. Keine Auftritte mehr, die Auftragslage sei dünn. Manchmal spiele sie noch auf Hochzeiten, „da ist wieder ein bisschen was los, wenn man draußen auftreten kann.“ Sie unterrichtet derzeit stattdessen Gesang – erst nur über Videocalls, jetzt auch wieder persönlich.

Sie absolviert mit ihrer Bands Auftritte bei der Harald Schmidt-Show, spielt auf einer Premiere des James Bond-Films in Berlin oder live beim iTunes-Festival. In ihrer eigenen Youtube-Show „Ein Schnaps, ein Lied“ trifft sie sich mit Kollegen zum Austausch. Auch Volkan Baydar war schon in der Show zu sehen.

Zahlreiche bekannte Künstler wirken mit

„Letztes Jahr hat er dann die Idee zu dem gemeinsamen Song gehabt“, erzählt Cate Evens. Der Song soll eine Botschaft sein und sich für die Rechte von Tieren einsetzen. Dafür holt sich Volkan Baydar nicht nur Cate Evens ins Boot, sondern auch andere namhafte Künstler. Esther Filly, Soulsängerin und The Voice of Germany-Teilnehmerin. Dich & Mich, das Pop-Duo bestehend aus Sebastian Hämer (“Der Sommer unseres Lebens“) und Dora Goulimis. Claudio Maniscalco, Schauspieler und Sänger. Lisa Tilicke, Sängerin und Bloggerin. Und Pascal Krieger, Schlagersänger. Sie alle haben den Song „Saving The Rights Of Our Friends“ aufgenommen, in dem es um den Schutz von Tieren geht. „Die Zeit im Studio war super entspannt - Volkan Baydar ist ein Weltrockstar und unglaublich toll und begabt“, erzählt Cate Evens von den Aufnahmen in Hamburg. Die Zeit sei einfach sehr nett gewesen und man habe „sehr viel veganen Kaffee getrunken“.

Cate Evens hat selbst Tiere daheim

„Wir setzen uns für die Rechte der Tiere ein. Wir werden all ihre Tränen weinen. Wir können all ihre Ängste spüren. Wir sind eins, wir geben ihnen einen Sinn. Wir retten die Rechte unserer Freunde.“ So in etwa lautet die Übersetzung des Liedes, dessen Erlöse dem Tierheim Mölln-Ratzeburg gespendet werden sollen. Fast alle teilnehmenden Künstler setzen sich für den Verein ein, so auch Cate Evens, die selbst schon einen Song zum Thema Tierschutz aufgenommen hat. „Ich habe zwei Katzen und einen Hund, gebe tausende Euro beim Tierarzt aus aber einen Euro für eine Currywurst. Für mich ist ein Tierleben genauso viel wert wie ein Menschenleben, deswegen lebe ich vegan und setze mich für Straßentiere in Rumänien ein“, erklärt Cate Evens. Deswegen bedeutet ihr der Song von Volkan Baydar auch so viel. „Das ist eine Pophymne bei der ich noch immer Gänsehaut bekomme, wenn ich den Refrain höre. Es ist wunderschön.“

Der Song wird ab dem 23. Oktober auf den gängigen Streamingportalen wie iTunes oder Spotify zu hören sein. Als CD erscheint das Lied nur in limitierter Auflage, ausschließlich über den Tierschutzverein Mölln-Ratzeburg erhältlich.