In Brilin rast ein Raser mit 160 km/h in die Tempofalle der Polizei. .

Polizei Brilon: Auto rast mit 160 km/h in 70er-Zone über Landstraße

Brilon. Die Polizei überwacht auf einer Landstraße bei Brilon die Geschwindigkeit. Ein Autofahrer fährt 90 km/ zu schnell. Das droht dem Mann jetzt.

Laut Angaben der Polizei wurde am Samstag wurde zwischen 11 und 13 Uhr die Geschwindigkeit auf der B 7 oberhalb und unterhalb des Rösenbecker Sportplatzes in Fahrtrichtung Brilon überwacht. Dabei wurden in der Zeit 14 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Davon waren vier Verkehrsteilnehmer im so schnell, dass sie mit Punkten rechnen müssen. Trauriger Spitzenreiter war ein Fahrer aus Homberg. Er wurde mit 160 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Ihn erwarten nun drei Monate Führerscheinentzug, zwei Punkte in Flensburg und ein Bußgeld von 600 Euro.