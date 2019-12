Elleringhausen . In Elleringhausen gibt’s keine klassische Dorfkneipe mehr. Jetzt sollen die Dorfbewohner mit abstimmen, ob sie eine Ehrenamts-Kneipe wollen.

Braucht Elleringhausen eine Dorfkneipe? Und wer macht mit?

Braucht das Dorf eine Ehrenamts-Dorfkneipe? Und wer macht mit? In Elleringhausen gibt es derzeit eine Zukunftsfrage, die in aller Munde ist: „Wird das was mit der Dorfkneipe? Kann ich noch an der Umfrage teilnehmen?“

Seitdem in Elleringhausen keine klassische Dorfkneipe mehr vorhanden ist, wurde an Ortsvorsteher Karl-Josef Busch immer mal wieder die Frage gerichtet, ob man das nicht ändern könnte. Auch bei der jüngsten Jahreshauptversammlung vom Dorfverein Elleringhausen hat Zukunft e.V. wurde der Wunsch nach einer Dorfkneipe geäußert. „Nicht nur für Vereinssitzungen und Stammtische wäre das schon gut“, meint OV Busch, „eine Kneipe bringt vielfältiges Leben ins Dorf“.

Ist der Bedarf in Elleringhausen ausreichend?

Es kam aber auch die Frage auf, ob der Bedarf wirklich ausreichend ist, um das Thema in Angriff zu nehmen. „Finanziell ist das wohl wie in vielen anderen Orten auch nur über eine Ehrenamtskneipe zukunftsfähig“, vermutet Dorfmarketingsprecher Jörg Stralka. Das geht jedoch nur mit einer breiten dörflichen Mitwirkung. „Wer macht da wohl mit?“ wüsste auch Dorfvereinsvorsitzende Karola Busch gerne. Geschäftsführerin Laura Balkenhol ist sich sicher, dass eine solche Dorfkneipe angenommen würde und es auch Helfer gebe.

Da man das Eisen schmieden soll, solange es noch heiß ist, hat sich der Dorfvereinsvorstand als Reaktion zu einer Umfrage entschlossen. Ein erstes Meinungsbild wurde bereits beim 6. Elleringhauser Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende abgefragt. Die Reaktionen haben den Dorfverein dazu ermutigt, die Umfrageaktion auszuweiten.

Umfrage-Flyer auf der Elleringhauser Homepage

Darum kann der Umfrage-Flyer jetzt auf der Elleringhauser Homepage abgerufen werden. Außerdem wird Ortsvorsteher Busch die Umfrage mit seinem Jahresbrief verbinden, der an alle Haushalte geht. Die ausgefüllten Umfragezettel können im Briefkasten von Karola und Karl-Josef Busch oder im Dorfbriefkasten an der Millionenkreuzung eingeworfen werden. Natürlich können die Flyer auch bei allen anderen Vorstandsmitgliedern abgegeben werden (Jörg Stralka, Laura Balkenhol, David Fischer, Jenny Wiegelmann, Sabrina Franke, Barbara Passon, Manuela Schönekäs sowie Georg Jüttemeier).

Die Aktionsfrist läuft bis Mitte Januar. Der Vorstand macht die weiteren Schritte von der Anzahl der Rückläufe, den Grundaussagen zum möglichen Bedarf sowie dem Umfang konkreter Unterstützungszusagen abhängig. Ein Zwischenergebnis soll im Frühjahr 2020 bekannt gegeben werden. „Je nach Votum machen wir entweder das Buch endgültig zu oder wir gehen aktiv in die Klärungs- und Umsetzungsphase“ so die einhellige Meinung der Vorstandsmitglieder um Karola und Karl-Josef Busch, Laura Balkenhol und Jörg Stralka. Und sie ergänzen: „Wir sind gespannt!“