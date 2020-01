Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Boutique-Hotel

Der Begriff „Boutique“ bedeutet, bezogen auf Hotels, dass diese eher wenige Zimmer, Individualität, besonderen Service bieten. Dafür wird Daniela künftig mit ihren drei Mitarbeiterinnen, die aus der Hotelbranche kommen, sorgen.

Das Haus in der Bahnhofstraße hat 1912 der ehemalige Chefarzt am Briloner Krankenhaus, Dr. Dorls, gebaut. In der obersten Etage, wo jetzt zwei Einzel- und ein Doppelzimmer sind, waren zum Beispiel die Bediensteten untergebracht.