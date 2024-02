Bob-WM in Winterberg: Das müssen Besucher wissen

Zwischen Montag, 19. Februar und Sonntag, 3. März findet in der Veltins Eisarena in Winterberg die Bob-Weltmeisterschaft statt.

Winterberg. Die Bob- und Skeleton-WM in Winterberg verspricht Spektakel pur. Alles Wichtige zu Hotelzimmern, dem Verkehrskonzept und dem Rahmenprogramm.

Die Freude war groß, als im frühen Herbst 2021 verkündet wurde, dass die Bob & Skeleton Weltmeisterschaften in Winterberg zwischen Montag, 19. Februar und Sonntag, 3. März, stattfinden werden. Die VELTINS-EisArena wird damit erneut zur Bühne für einen der bedeutendsten Wettbewerbe im Kufensport. Zuletzt war Winterberg 2015 Gastgeber einer Bob- und Skeleton-WM. Der Countdown läuft auf Hochtouren. Die Stadt Winterberg will diese Bühne nutzen und sich der Welt als weltoffene und sportliche Hochburg präsentieren, erklärt die Tourismusförderin der Stadt, Michaela Grötecke.

Dabei freue man sich nicht nur auf die 36 Nationen, die mit Sportlern und ihren Fans anreisen. Grötecke hofft auf „pure WM Stimmung“, die direkt an der Bahn und dann auch in den Medien gute Laune in die Welt hinaustrage. „Winterberg wird dann in aller Munde sein und kann mit seiner Einkaufswelt und Ferienwelt mit genau den Vorzügen punkten, die ganzjährig hochgeschätzt von den Gästen genutzt werden. Die WM ist damit auch ein Wertschöpfungsmotor für die Tourismuswirtschaft und den weiteren partizipierenden Branchen, wie Einzelhandel, Handwerk und Dienstleistungen“, sagt die Tourismuschefin.

40 internationale Pressevertreter

Nicht nur die Sportlerinnen und Sportler, sondern auch die zahlreichen internationalen Pressevertreterinnen und -vertreter werden die Veranstaltung hautnah begleiten. Täglich werden etwa 40 Journalistinnen und Journalisten vor Ort sein, darunter auch Vertreter aus den USA, England und den Niederlanden, um die Wettkämpfe für ein weltweites Publikum zu dokumentieren. Ein großer Marketing- und Werbeeffekt.

Laut Grötecke sei die Buchungslage in den Hotels gerade über die Renntage gut, einige Hotels beherbergen neben Gästen auch Sportler und Offizielle. Dennoch haben man noch Kapazitäten für Kurzentschlossene, die sich dieses Event nicht entgehen lassen und live dabei sein möchte. Insgesamt rechne man in dem WM-Zeitraum mit einigen tausend sportbegeisterten Besuchern. Die Vorverkaufszahlen seien schon jetzt sehr vielversprechend.

Das Logo der Mega-Veranstaltung im Wintersportort Winterberg. Foto: HSK / Brilon

Sorgen, dass es, wie insbesondere im vergangenen Januar, zu einem Verkehrschaos rund um Winterberg kommen könnte, wenn sich die Eventbesucher, Skifahrern und Tagestouristen vermischen, möchte Grötecke zerstreuen: „Wir werden die geübten und bewährten Verkehrskonzepte auch für die WM-Tage umsetzen“, sagt sie. Die Verantwortlichen würden beispielsweise auf Servicepersonal an besonders exponierten Stellen rund um den Schneil sowie unter anderem auf Verkehrsinfotafeln setzen.

Das ist das Rahmenprogramm

Zudem seien zahlreiche Menschen rund um die WM im Einsatz. Vom Bobclub über die Mitarbeiter der VELTINS-EisArena über die Mitarbeiter der Winterberg Touristik und Wirtschaft (WTW). Diese haben die unterschiedlichsten Aufgaben wie beispielsweise bei der Organisation der Akkreditierungen, der Einlasskontrollen, der Shuttle, der Absperrungen, des Rahmenprogramms, des Marketings, der Helferverpflegung, des Caterings, der Organisation der Eröffnungsfeier oder der Siegerehrungen.

Michaela Grötecke ist die Tourismuschefin von Winterberg. Foto: Benedikt Schülter / WP

„Es konnte bereits ein Pool an freiwilligen Helfern akquiriert werden, allerdings gibt es noch Verfügbarkeiten an dem ein oder anderen Tag. Gerne können sich Freiwillige melden, die dieses Großevent gerne unterstützen möchten“, sagt die Tourismuschefin. Informationen hierzu erteilt Michael Wenzel unter michael.wenzel@bsc-winterberg.de

Die Veranstaltungen rund um die WM versprechen ein abwechslungsreiches Programm für die Besucher. Neben den Renntagen wird es ein Rahmenprogramm direkt an der Bob-Bahn geben, mit Walking Acts, DJ, einem Kindertag, Eisschnitzern und einer Fotobox für besondere WM-Momente. Zusätzlich ist ein WM Dorf geplant, ähnlich dem Winterberger Winterdorf, mit DJ, Live-Musik und verschiedenen Verkaufsständen.

