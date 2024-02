Blumenkübel in Brilon: Stadt will Vandalismus beenden

Brilon Rund zehn Mal wurden die Blumenkübel in Brilon umgeworfen. Nach einem Wutbrief des Bürgermeisters zieht die Stadt nun Konsequenzen.

Es ist lange ein Stadtgesprächsthema gewesen, nun soll es ein Ende finden: Die bunten Blumenkübel, die die in der Briloner Innenstadt aufgestellt, allerdings regelmäßig durch unbekannte umgestoßen worden sind, sind nun fast vollständig gegen weiteren Vandalismus gesichert. Dies teilt die Stadt auf Anfrage der Westfalenpost mit.

Bis heute sind rund zehn der Kübel umgeworfen worden

Zum Hintergrund: Die Blumenkübel in den knalligen Farben sind im vergangenen Herbst aufgestellt worden und haben direkt Aufsehen gesorgt. Im Netz hagelte es heftige Kritik, viele Bürgerinnen und Bürger fanden die Kübel nicht geschmackvoll, wünschten sich eine andere Verschönerung. Dann wurde der erste Blumenkübel umgeworfen, bis heute ist dies rund zehn Mal passiert, nicht zuletzt in der Silvesternacht. Mit einem wütenden Brief hatte sich Bürgermeister Christof Bartsch an die Öffentlichkeit gewendet und an die Täter appelliert, die Kübel wieder aufzustellen, um eine Strafanzeige zu verhindern. Dies geschah nicht. So entschied die Stadt, die Kübel technisch sichern zu lassen. Dies sei ein Angebot des Herstellers, auf das man zunächst verzichtet hatte. Grundsätzlich sei dies nach Auskunft des Herstellers nämlich nicht nötig, da die Kübel mit einem Gewicht von 750 Kilogramm beziehungsweise 400 Kilogramm nicht so leicht umzuwerfen seien.

Hunderte Euro für das Wiederaufstellen fällig

Mittlerweile seien nahezu alle Kübel gesichert, das teilt die Verwaltung auf Anfrage mit. „Es erfolgte eine mechanische Sicherung. Weitere Informationen können wir dazu nicht geben, da ansonsten von weiterem verstärktem Vandalismus auszugehen ist“, heißt es seitens der Stadt. Und das kann teuer werden. „Die Kosten für das Aufstellen, neu befüllen und neu bepflanzen der größeren Kübel belaufen sich auf rund 725 Euro pro Kübel.“ Die Kosten für die kleineren Kübel würden laut Stadt bei circa 600 Euro liegen. Zwei der Kübel sind bisher beim Umwerfen leicht beschädigt worden. Von der Sicherung der Kübel verspricht sich die Stadt aber nun, dass endlich Ruhe zu diesem Thema einkehrt.

Lesen Sie mehr rund um die Blumenkübel in Brilon

Und es soll sogar noch bunter werden: Im weiteren Innenstadtbereich außerhalb der Fußgängerzone werden alte Kunststoffkübel durch moderne Blumenkübel ersetzt. Diese werden grau und aus Metall sein. Laut Stefan Scharfenbaum, Vorsitzender des Strukturausschusses, werden auch Spielgeräte in der Innenstadt aufgestellt. Der genaue Zeitpunkt ist aber unklar.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon