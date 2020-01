Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Blick in die Nachbarschaft

Die WP-Redaktion in Meschede hat mit den gleichen Vorgaben ebenfalls die Kosten für die Familie Mustermann 2020 ermittelt. Am günstigsten lebt die Familie in Schmallenberg (Gesamkosten: 2738 Euro). Dort sind die Kita-Kosten geringer und es gibt keine Gebühren für Straßenreinigung und Winterdienst. In Eslohe zahlen die Mustermanns in diesem Jahr 2.965 Euro, in Meschede 3.069 Euro und in Bestwig 3.244 Euro.