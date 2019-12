Marsberg/Medebach/Winterberg. Einbrüche in Marsberg und Medebach beschäftigen derzeit die Polizei. Unter anderem wurde auch in das Winterberger Rathaus eingebrochen.

Bewohner verscheucht Täter bei Einbruchversuch in Marsberg

In der Straße „Am Bruch“ in Marsberg versuchte am Montag gegen 17.40 Uhr ein Mann in eine Wohnung einzubrechen. Während der Täter versuchte die Tür aufzuhebeln, bemerkte ein Bewohner den Einbruchsversuch.

Durch den Türspion konnte der Zeuge einen Mann erkennen, der ca. 175 cm groß war. Er trug einen blauen Pullover mit Kapuze über dem Kopf, eine schwarze Jacke und ein „Bandana“-Tuch in den Farben blau, grün und rot mit schwarzem Rand, welches er über Mund und Nase gezogen hatte.

Zeuge verscheucht den Täter

Der Zeuge machte auf sich aufmerksam und verscheuchte den Täter. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den Täter im Nahbereich nicht mehr antreffen. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Marsberg unter der 02992 / 90 200 3711.

In der Kolpingstraße in Medebach und in der Straße „Landwehr“ drangen zwischen Samstag und Montag unbekannte Täter in drei Geschäfte ein. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten diverse Gegenstände.

Einbruch in Winterberg

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen drangen unbekannte Täter in das Winterberger Rathaus im Fichtenweg ein. Hier durchsuchten sie einige Räumlichkeiten und entwendeten diverse Gegenstände. Täterhinweise liegen nicht vor. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.