Bewirtschaftung nötig

Der Magerrasen am Kahlen Hohl, so Beiratsvorsitzender Johannes Schröder, sei in seiner Ausprägung „eine besondere Rarität“.

Um ihn weiterhin zu erhalten, sei eine extensive Beweidung erforderlich. Schröder: „Er ist ja nicht dadurch entstanden, dass nichts gemacht wurde.“