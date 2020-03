Das Ende des Zweiten Weltkrieges jährt sich zum 75. Mal. „In den ersten Kriegsjahren blieb das östliche Sauerland, u. a. auch der Raum Marsberg von Bombenangriffen verschont“, sagt Friedrich Kies. Zum Kriegsende war das anders. Friedrich Kies war fünf Jahre alt, als am Mittwoch, 14. März 1945, die Eisenbahnbrücke in der Wallmei, über die die Bahnlinie Hagen-Kassel fährt, bombardiert wurde. Genau heute vor 75 Jahren.

Das Erlebnis hat sich tief eingebrannt in seine Kinderseele. Friedrich Kies hat sich akribisch auf Spurensuche begeben, das Stadtarchiv durchforstet und mit vielen, heute hochbetagten Zeitzeugen gesprochen.

Herr Kies, was haben Sie herausgefunden?

Zuerst einmal: Hintergrund der Bombardierung war die Konzeption des Oberbefehlshabers der amerikanischen Truppen in Europa, General Eisenhower, des späteren Präsidenten der USA (1953 bis 1961), bezüglich der Eroberung des Ruhrgebietes, des größten deutschen Industriebereiches. Die örtliche Kommandogewalt lag bei dem britischen Feldmarschall Montgomery. Er befahl die systematische Bombardierung des Ruhrgebietes. Die Flugplätze und Eisenbahnanlagen sollten zerschlagen werden, um den Nachschub von Materialien und Munition zu verhindern.

Und dazu gehörte auch die Eisenbahnbrücke in Marsberg?

Genau. Die Eisenbahnstrecke im Diemeltal war insoweit ein wichtiger Teil. Der Luftangriff auf sie dauerte von 15.15 Uhr bis 16 Uhr. Zahlreiche Sprengbomben beschädigten Industrie- und Bahnanlagen erheblich, so auch das Sägewerk Prior, die Gärtnerei Brügger und die Wanderarbeitsstätte, die heute als Wohngebäude in der Wallmei noch existiert. Der Angriff wurde von 12 Flugzeugen ausgeführt.

Zeitzeuge: Friedrich Kies Foto: Annette Dülme

Wurde die Eisenbahnbrücke getroffen?

Sie wurde nur leicht beschädigt. Der Bahnverkehr kam nur für wenige Stunden zum Erliegen. Das eigentliche Ziel des Angriffs wurde somit nicht erreicht. Aber die benachbarten Felder, Wiesen, Gärten und Waldgrundstücke wurden durch Bombentreffer aufgewühlt. Ein Bombentrichter befindet sich noch heute im Oesterholz nur wenige Meter entfernt von der heutigen Wohnsiedlung.

Wohnhäuser kamen nicht zu Schaden?

Bei dem Luftangriff wurde das in der unteren Bahnhofstraße befindliche Wohnhaus des Glasmachers Tepel voll getroffen. Personen kamen jedoch nicht zu Schaden. Sie hatten Schutz gesucht in verschiedenen Stollen, die zum Schutz der Bevölkerung im Bereich des Bilsteins geschaffen worden waren. Neben dem heute noch existierenden Beust- bzw. Kilianstollen existierten weitere derartige Schutzanlagen am Grünen Weg, in der unteren Paulinenstraße sowie am Bülberg. Einige Bewohner der heutigen Industrieansiedlung in der Marsch suchten Schutz im Hamecke-Durchfluss unter der heutigen B7. Sie mussten dazu eine Behelfsbrücke über die Diemel überqueren, die von den damals in einem Gefangenenlager in der Marsch wohnen russischen bzw. polnischen Zwangsarbeitern errichtet worden war.

Altkreis Brilon Steckbrief Friedrich Kies (80), Rechtsanwalt und Kommunalpolitiker im Ruhestand, verheiratet seit 55 Jahren, vier Kinder, sieben Enkelkinder. Er war von 1969 bis 1975 im Kreistag Brilon. 5 Jahre CDU-Vorsitzender Niedermarsberg, 10 Jahre Stadtratsmitglied, 10 Jahre Geschäftsführer des St.-Marien-Hospitals Marsberg. Vor 22 Jahren hat er maßgeblich die Übernahme des Hauses durch die Barmherzigen Brüder Trier eingestielt.

Welche Erinnerungen haben sie als 5-Jähriger an die Bombardierung?

Wir waren damals in der Rummekemühle, unweit der Eisenbahnbrücke. Meine Mutter war mit mir und meinem jüngeren Bruder zu der dort lebenden Familie Zimmermann gegangen, um dort Milch zu holen. Ich hatte damals drei Geschwister im Alter von vier und drei Jahren bzw. neun Monaten. Nahrungsmittel, insbesondere Milch waren knapp. Die Familie Zimmermann war bereit, die notwendige Milch zur Verfügung zu stellen.

Während Ihres Aufenthaltes dort wurde also die Eisenbahnbrücke bombardiert?

Ja, und zwar völlig überraschend. Der Rummekebauer Josef Zimmermann hat uns alle in eine in der Nähe liegende Waldschlucht mitgenommen. Dort lagen etwa 30 Personen unter den Bäumen. Herr Zimmermann betete mit allen zusammen den Rosenkranz. Im Zusammenhang mit den Recherchen zum Kriegsende in Marsberg habe ich vor einigen Tagen Frau Christel von Rüden, geb. Zimmermann, kennengelernt. Sie wird in Kürze 90 Jahre alt und kann sich an die damaligen Ereignissen noch gut erinnern. Sie war ebenfalls als 14-jähriges Mädchen in der Waldschlucht und hat den Rosenkranz mitgebetet. Auf dem Rückweg habe ich zum ersten Mal in der unteren Paulinenstraße vor dem Glashütteneingang einen Bombentrichter gesehen. Er hatte einen Durchmesser von etwa sieben Metern, war fünf Meter tief und stand halb voll Wasser. Diesen Tag werde ich nie vergessen.

Zwei Wochen später kamen die Amerikaner nach Marsberg?

Es war der 29. März, Gründonnerstag. Nachmittags rückten die Amerikaner von Obermarsberg her in Niedermarsberg ein. Sie waren von Korbach über Adorf und Giershagen gekommen. Es handelte sich um das 83. Panzer-Aufklärungs-Bataillon. Wie wir aus unserer Wohnung in der Hauptstraße beobachten konnten, fuhr die Panzerkolonne den Bülberg hinunter. Es war bekannt, dass sich im Gebäude des Amtsgerichts eine SS-Abteilung aus Arolsen befand. Sie sollte Widerstand gegen die Amerikaner leisten, bis stärkere deutsche Verbände eintreffen würden.

Hierbei hat doch der Malermeister Franz Zeppenfeld eine ganz wichtige Rolle gespielt?

Genau. Diese Situation veranlasste ihn, in seinem weißen Arbeitsanzug den Amerikanern entgegenzugehen, die sich noch in der Nähe seines Wohnhauses und der Antoniuskapelle befanden. Er traf einen Deutsch sprechenden Offizier an und versicherte diesem, dass nur wenige SS-Leute in der Stadt seien, dafür aber um so mehr Frauen und Kinder. Zeppenfeld bat um Schonung für die Bevölkerung.

Hatte er Erfolg?

Die Panzereinheit hatte bereits Flugzeuge angefordert, um die Stadt zu bombardieren. Der Offizier ließ sich von Zeppenfeld überzeugen und so blieb Marsberg das Schicksal vieler anderer deutscher Städte erspart. Es kam zwar in der Nähe des früheren Marsberger Amtshauses neben der Diemelbrücke zu einer Auseinandersetzung, bei der vier amerikanische Soldaten ums Leben kamen. Das frühere Hotel Kloke-Pöhlmann und das gegenüberliegende Haus Tuschen, heute Magnus-Cafe, wurde beschädigt. Die SS-Soldaten flüchteten jedoch in Richtung Warburg, so dass in Marsberg auch keine Bürger ums Leben kamen. Lediglich ein deutscher Soldat wurde in der Diemelwiese, gegenüber dem heutigen Bleichhaus gefunden.

Ihre ganz persönliche Erinnerung?

Ich weiß noch, dass die Amerikaner für uns Kinder überraschend Schokolade verteilten. Ebenso haben wir zum ersten Mal farbige Menschen gesehen. Beides kannte man bis Ostern 1945 in Marsberg nicht.