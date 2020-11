Basis für langfristigen Erhalt des Freibades Siedlinghausen

Siedlinghausen/Düsseldorf. Das Freibad in Winterberg-Siedlinghausen kann modernisiert werden. Das Land NRW gibt 1,5 Millionen Euro. Das sagt Winterbergs Bürgermeister:

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung hat jetzt Fördergelder über rund 1,5 Millionen Euro für die Modernisierung des Freibades Siedlinghausen im Rahmen des „Investitionspaktes zur Förderung von Sportstätten“ bewilligt. Einen entsprechenden Förderantrag hatte die Stadt Winterberg im Juni 2020 auf den Weg gebracht. Bei der Erstellung des Antrages wurde die Stadt durch die Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH unterstützt. Nun also die Zusage der beachtlichen Fördergelder aus dem Hause der zuständigen Ministerin Ina Scharrenbach.

NRW übernimmt Eigenanteil der Stadt

Bereits im kommenden Jahr sollen die Gelder für eine umfangreiche Modernisierung des Freibades eingesetzt werden. Das i-Tüpfelchen: Im Zuge des „Nordrhein-Westfalen-Programm I“ übernimmt das Land die städtischen Eigenanteile zu 100 Prozent, die Stadtkasse wird also nicht mit einem Eigenanteil belastet. „Wir freuen uns natürlich sehr über diese sehr gute Nachricht. Es ist so ein wenig wie ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk für Siedlinghausen und für Winterberg insgesamt.

Der Dank geht an alle, die überparteilich an dem Förderantrag mitgearbeitet und letztlich damit zur Bewilligung der Gelder beigetragen haben. Dies gilt für die Politik und Verwaltung, aber auch für den Bäderverein Siedlinghausen und viele helfende Hände im Hintergrund“, sagt Winterbergs Bürgermeister Michael Beckmann in einer ersten Stellungnahme am Freitagnachmittag. Nun gelte es, die Fördergelder sinnvoll in das Freibad zu investieren und so zukunftssicher aufzustellen.

Vorsitzender des Bädervereins dankbar

„Ich freue mich wie sicher viele andere Wasserratten und die, die es noch werden möchten, auf jeden Fall schon jetzt darauf, im dann modernisierten Becken ein paar Bahnen zu ziehen“, so Bürgermeister Michael Beckmann.

„Förderung ist Basis für langfristigen Erhalt des Freibades!“ Auch die Verantwortlichen des Bädervereins Siedlinghausen ließen ihrer Freude ob des Geldsegens für ihr Herzensprojekt freien Lauf. Können sie doch jetzt die Zukunft des Freibades planen. „Wir alle vom Bäderverein freuen uns riesig über die Förderung. Durch die sehr gute Zusammenarbeit mit der Stadt Winterberg und der Winterberg Touristik und Wirtschaft GmbH ist es uns gemeinsam gelungen, diesen Förderantrag in unser Stadtgebiet zu holen“, betont der Vorsitzende des Bädervereins, Jochen Susewind, im Namen des Vorstands und aller Vereinsmitglieder.