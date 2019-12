Siedlinghausen/Aschaffenburg. 56-jähriger Tatverdächtiger in Franken festgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass er für insgesamt sieben Überfälle verantwortlich ist.

Bankräuber von Siedlinghausen anscheinend gefasst

Der Bankräuber, der am 13. Juli 2018 die Volksbank in Siedlinghausen überfallen hat, ist vermutlich gefasst. Die Tat im Sauerland war wohl nicht seine einzige.

Nach Banküberfällen in Klingenberg und Lohr am Main sitzt seit Ende Oktober ein 56-jähriger Mann in Untersuchungshaft. Das melden das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg. Seitdem werde intensiv geprüft, ob dem Mann noch weitere, gleichgelagerte Fälle im Bundesgebiet nachgewiesen werden können.

Serie von sieben Überfällen

„Nach aktuellen Erkenntnissen werden dem Inhaftierten insgesamt sieben Taten in mehreren Bundesländern vorgeworfen.“ Am 24. Oktober hatte die Polizei einen 56-Jährigen aus dem Raum Kaiserslautern vorläufig festgenommen. „Er ist dringend verdächtig, am 27. Juni 2019 und am 17. Oktober 2019 zwei bewaffnete Banküberfälle in Lohr am Main und Klingenberg am Main begangen zu haben.“

Der Verdacht, dass er noch für weitere Taten in Frage kommt, habe sich inzwischen erhärtet. Dem 56-Jährigen wird vorgeworfen, in insgesamt sechs Fällen knapp 120.000 Euro erbeutet zu haben, in einem weiteren Fall blieb es beim Versuch.

Tat in Winterberg im Juli 2018

Die Banküberfälle außerhalb von Unterfranken ereigneten sich am 7. Dezember 2017 in Lambrecht bei Bad Dürkheim (hier blieb es beim Versuch), am selben Tag in Sankt Martin im Landkreis Südliche Weinstraße, am 7. Juni 2018 und am 5. Oktober 2018 in Weißenthurm im Kreis Mayen-Koblenz und am 13. Juli 2018 in Winterberg-Siedlinghausen.

Bei Durchsuchungsmaßnahmen wurde laut Polizei umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. „Darunter befinden sich auch mehrere tausend Euro, die aus dem Banküberfall in Klingenberg am Main stammen. Der Verbleib der restlichen Beute ist Gegenstand der noch andauernden Ermittlungen. Der Beschuldigte selbst hat sich bislang noch nicht zu den Tatvorwürfen geäußert.“

Ähnliche Vorgehensweise

Auf die Spur gekommen war die Kripo dem Verdächtigen nach einem Überfall am 17. Oktober 2019 in Klingenberg am Main. Dort hatte ein Mann Bankangestellte mit einer Schusswaffe bedroht, mehrere tausend Euro erbeutet und war unerkannt entkommen.

Den Ermittlern fiel auf, dass die Tat Ähnlichkeit mit einem Überfall am 27. Juni 2019 in Lohr am Main aufwies. Die Parallelen seien so deutlich gewesen, dass man von Anfang an einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Taten angenommen habe.

Reise ins Ausland vereitelt

Durch „intensive Ermittlungen“ habe man den 56-Jährigen aus dem Raum Kaiserslautern als dringend tatverdächtig ermittelt.

Im Oktober 2019 habe es dann Hinweise gegeben, dass sich der Verdächtige ins Ausland verreisen wollte. Die Ermittler erwirkten daraufhin einen Untersuchungshaftbefehl und einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Mannes.

Noch am Vorabend desselben Tag, dem 24. Oktober, erfolgte laut Polizei der Zugriff: Eine Spezialeinheit aus Mainz nahm den Verdächtigen in seiner Wohnung fest. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung sei auch die mutmaßliche Tatwaffe – eine Schreckschusspistole – sichergestellt worden.