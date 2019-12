Winterberg. Mitte Juli wurde eine Bankfiliale in Winterberg-Siedlinghausen überfallen. Vom Täter fehlt jede Spur. Zeugen winkt nun eine Belohnung.

Bank setzt Belohnung für Hinweise auf Bankräuber aus

Am Nachmittag des Freitags, 13. Juli 2018, überfiel ein bislang unbekannter Täter eine Bank-Filiale an der Hochsauerlandstraße in Winterberg-Siedlinghausen. Noch fehlt vom Täter jede Spur.

Nun wurde durch die betroffene Bank eine Belohnung ausgelobt. Hierbei geht es um 10 Prozent der wiederbeschafften Beute. Erbeutet wurden mehrere tausend Euro.

So lief der Überfall ab

Der Mann maskierte sich im Foyer der Filiale. Anschließend betrat er die Bank und bedrohte einen Mitarbeiter und eine Kundin mit einer silber-schwarzen Pistole. Nachdem ihm das geforderte Geld übergeben wurde, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Sowohl der Mitarbeiter, als auch die Kundin blieben bei dem Überfall unverletzt.

Die Fahndung der Polizei verlief bisland erfolglos.

Täter wurde bei Banküberfall gefilmt

Beim Betreten der Bank und auch im Innenraum wurde der Täter gefilmt. Auf einem Foto ist auch sein Gesicht zu sehen.

Täterbeschreibung

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

etwa 20 bis 30 Jahre alt

circa 1,75 Meter groß

hagere, schlanke Statur

schmales Gesicht

weder Bart, noch Brille

schwarze Baseballkappe mit weißem Schirm, vorne auf der Kappe ein weiß abgesetztes, rundes Emblem

lila T-Shirt

dunkle knielange Hose mit außen aufgesetzten Taschen

dunkle Arbeitshandschuhe mit hellen Absätzen

Zeugen, die Angaben zum Täter oder zur Tat machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 zu melden.