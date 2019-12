Bad Wünnenberg. Ein 64-Jähriger Bad Wünnenberger will sich in einer Kneipe Respekt verschaffen und schießt auf einen Gast. Seine Begründung beinhaltet John Wayne

Bad Wünnenberg: Mann schießt mit Kugelschreiber in Kneipe

Anders als in Wild-West-Saloons knallt es in deutschen Kneipen eher selten. Umso bemerkenswerter ist es, wenn tatsächlich in einer heimischen Gaststätte ein Schuss fällt – erst recht, wenn zur Begründung dann auch noch John Wayne herhalten muss. Ein 64-Jähriger, der eine Kneipenbekanntschaft angeschossen hat, ist jetzt zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden.

Vor dem Amtsgericht Paderborn stand der Wünnenberger, weil er einen 35 Jahre alten Gast in den Hals geschossen hatte – mit einem so genannten Schießkugelschreiber, einer nach dem Waffengesetz verbotenen Schusswaffe.

Politische Meinungsverschiedenheiten

Zugetragen hatte sich der Vorfall Mitte März. Da waren die beide Männer nach einiger, harmonisch verbrachter Zeit in der Kneipe wohl in politische Meinungsverschiedenheiten geraten. Der 35-Jährige hatte offenbar mit einem Kugelschreiber angedeutet, dem Älteren etwas auf die Wange malen zu wollen: „Es könnte AfD gewesen sein oder ein Herzchen, oder beides“, sagte der Lkw-Fahrer gestern im Zeugenstand vor dem Schöffengericht.

Dann habe es „einen Knall wie von einem Böller“ gegeben, er sei mit Schmerzen im Hals zur Toilette gegangen – „und da kam dann das Blut rausgespritzt.“ Die kleinkalibrige Kugel aus dem Schießkugelschreiber war dem Mann nahe dem Kehlkopf in den Hals eingedrungen und kurz vor einem Halswirbel stecken geblieben.

Täter wird zum Lebensretter

Sein Leben rettete derjenige, der den Schuss abgegeben hatte: Der 64-jährige Mechaniker war dem Verletzten zur Toilette nachgeeilt, holte sofort einen Rettungswagen und kümmerte sich auch darum, die Blutung zu stoppen. Das bewahrte den Schütze vor einer Anklage wegen versuchten Mordes – strafrechtlich gesehen war er dadurch von dem heimtückisch ausgeführten Tötungsversuch zurückgetreten.

Vor dem Schöffengericht musste der 64-Jährige sich wegen gefährlicher Körperverletzung und Verstoß gegen das Waffengesetz verantworten. Ein Geständnis fiel dem Angeklagten nicht schwer, wohl aber eine Erklärung für die Tat. Er bemühte das altbekannte Westernklischee, um seine Stimmung in jenem Moment zu beschreiben: „Wenn John Wayne in den Saloon kommt und schießt in die Decke, dann ist da Ruhe.“

Angeklagter fühlte sich provoziert

So habe er sich wohl gefühlt, als sein Gegenüber ihn mit der Kugelschreiber-Bewegung provoziert habe – und er selbst sich habe Respekt verschaffen wollen. „Ich wollte ihn niemals treffen. Wie konnte ich überhaupt so blöd sein, das Ding aus der Tasche zu ziehen.“ „Das Ding“ habe er – als technisch interessierter Mechaniker – vor zig Jahren angefertigt: Angespornt von einem James-Bond-Film, in dem der Agent aus einem Kugelschreiber eine Mini-Rakete abgefeuert habe. Er habe „das Ding“ ohnehin nur in die Kneipe mitgenommen, weil er es in seiner Jacke vergessen habe – ursprünglich habe er „es“ entsorgen wollen wie andere, später bei ihm gefundene, illegale Waffen und Munition.

Oberstaatsanwalt Ralf Meyer räumte ein, er glaube dem 64-Jährigen, dass er nicht auf das Opfer gezielt habe. Sein Mandant habe vermutlich „die Gefahr nie realisiert“, bemerkte Verteidiger Tobias Mix in seinem Plädoyer, während Nebenklagevertreter Dr. Franz Zacharias das „Vergessen in der Jacke“ als unglaubwürdig einstufte. Zwei Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung verhängte Richter Günter Köhne, verbunden mit der Auflage, bis März 10.000 Euro Wiedergutmachung an das Opfer zu zahlen.