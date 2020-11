Nachdem bereits das vergangene Wochenende ruhig und mild verlief, zeigt sich der November im Hochsauerlandkreis auch diesmal gnädig. So regnet es zunächst kaum und vor allem im nördlichen Sauerland zeigt sich die Sonne. Zum Montag dann kühler. Mit dieser Änderung wächst auch das Potenzial für einen ersten kurzen winterlichen Abschnitt auf unseren Bergen. Erster Schnee ist möglich. Wie lang dieser andauert und ob er sich einstellen kann ist aber noch unsicher. Die nächsten Tage werden entscheiden, on der erste Wintereinbruch den HSK erreichen kann.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Nicht nur die Sonnenscheindauer des Oktobers hat der bisherige November bereits deutlich überschritten, auch die Temperaturen zeigten bisher nicht die Richtung, welche sie um diese Jahreszeit eigentlich nehmen sollten. So kletterte das Thermometer im Oktober an sechs Tagen über die 10-Grad-Marke, der November schaffte bereits sieben und auch der absolute Höchstwert liegt mit 15,4 Grad bereits über dem des vergangenen Monats.

Solche Spitzenwerte erreichen wir bis zum Sonntag zwar nicht mehr, für die Jahreszeit bleibt es aber weiterhin zu mild. So können am Wochenende selbst in über 800 Meter Höhe erneut knapp zweistellige Werte erreicht werden. Dazu setzt sich die Sonne zumindest hin und wieder durch, teils ziehen aber auch Nebelschwaden über die Höhen des Rothaargebirges hinweg. Die bisher sehr dürftigen Regenmengen des Monats bekommen vorerst nur wenig Nachschub, einzig am Freitagnachmittag und in der Nacht zum Samstag sind mal kurze Schauer möglich. Ein etwas kräftigeres Niederschlagsgebiet überquert die Winterberger Hochfläche dann ab Sonntagabend. Es lenkt zudem auch kühlere Luft heran, so dass die Werte am Montag nur noch auf 5 bis 7 Grad ansteigen. Dazu bleibt es aber wieder trocken und die Sonne zeigt sich.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

In den vergangenen Tagen erlebten Medebach, Hallenberg und Marsberg genau das Wetter, welches hier in den Herbstmonaten so gefürchtet ist. Immer wenn ein Hochdruckgebiet etwas östlich von uns liegt kommt der Wind aus Südost und damit wird feuchtkühle Luft aus dem hessischen Becken bis an das Rothaargebirge gelenkt.

So waren die Wetterstationen in Medebach und an der Naturparkschule in Hallenberg bereits mehrmals die kältesten Orte des Sauerlandes. Auch in Marsberg macht sich diese „hessische Luft“ bemerkbar während beispielsweise Brilon und Olsberg bereits deutlich milder sind. Ähnliche Verhältnisse erleben wir auch noch einmal an diesem Wochenende. Der Wind kommt weiterhin aus südlichen Richtungen und so kann sich der Nebel und Hochnebel rund um Nuhne und Diemel teils länger halten als weiter im Nordwesten. Zudem haben die Temperaturen Mühe über die Marke von etwa 10 Grad hinauszukommen. Richtig durchgemischt wird die Luft dann ab Sonntagabend, denn ein Tiefdruckgebiet sorgt für Regen, vorübergehend für viel Wind und für eine Abkühlung auf den Bergen. Im Tal geht es am Montag dagegen mit ähnlichen Temperaturen weiter wie zuletzt. Dazu kann sich die Sonne zeitweise durchsetzen und es ist meist trocken.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Im Vergleich zu anderen Orten des östlichen Sauerlandes liegen Olsberg und Brilon an diesem Wochenende wieder auf der Sonnenseite des Wetters. So zeigt sich schon der Freutag Vormittag oftmals recht freundlich längeren sonnigen Phasen. Nachmittags und am Abend ist es dann wolkiger, einzelne Regentropfen sind nicht ausgeschlossen.

Der Samstag beginnt dann teils mit etwas Hochnebel, im Tagesverlauf setzt sich die Sonne dann aber immer wieder durch und es bleibt trocken. Die Temperaturen legen etwas zu und können zwischen Alme und Antfeld bis zu 15 Grad erreichen. Auch der Sonntag präsentiert sich noch überwiegend ruhig mit einem Mix aus Sonnenschein und einigen Wolkenfeldern. Erst zum Abend nimmt der Wind dann deutlich zu und es zieht ein Regengebiet durch. Hinter diesem ist die sehr milde Luft erst einmal nach Osten abgedrängt und es folgt kühlere Meeresluft nach. Diese ist aber wiederum recht trocken und so verläuft der Montag mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen gehen dabei vor allem auf den Bergen zurück, denn während auch hier am Wochenende teils mehr als 10 Grad gemessen werden sind es am Montag nur noch rund 5 Grad. Dazu bleibt der Wind lebhaft und so startet die zweite Novemberhälfte durchaus spätherbstlich.

Der Trend: Das Wetter im Sauerland wird allmählich spannender. rstmals deuten einige Wettermodelle an, dass sich aus Nordwesten nasskalte Luft durchsetzen kann, welche in höheren Lagen zeitweise winterlich wäre. Ob dies allerdings auch so geschieht ist noch unsicher und muss noch einige Tage abgewartet werden. So werden die Regengebiete kräftiger und erreichen uns voraussichtlich ab Mittwoch. Dahinter wird es Schritt für Schritt kühler, auf den Bergen sind erste Schneeflocken möglich.