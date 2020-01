An der Bahnhofstraße in Olsberg kann aufgrund der milden Witterung weiter gearbeitet werden.

Olsberg. Die Bauarbeiten in der Olsberger Bahnhoftstraße gehen weiter. Zwischen „Kreisel“ und „Mariengässchen“ geht es ab Montag weiter.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Arbeiten an der Olsberger Bahnhofstraße gehen weiter

Der bislang milde Winter macht es möglich: Schon in Kürze sollen die Arbeiten an einem weiteren Bereich der Bahnhofstraße starten. Der Abschnitt zwischen dem Kreisverkehr Bahnhof-/Hüttenstraße und dem Mariengässchen wird dann nach dem Vorbild der anderen innerstädtischen Straßen umgestaltet – unter der Voraussetzung, dass die Witterung auch weiter „mitspielt“.

Konkret soll der Beginn der Arbeiten am Montag, 20. Januar, erfolgen. Dann soll der Abschnitt der Bahnhofstraße zwischen „Kreisel“ und Mariengässchen so umgestaltet werden, dass Verkehrsteilnehmer künftig noch sicherer unterwegs sein können – mit eigenen Park- und Radangebotsstreifen und in moderner Optik, die schon jetzt in anderen Straßen im Zentrum Olsbergs zu sehen ist. Um die Arbeiten durchführen zu können, muss der entsprechende Abschnitt der Bahnhofstraße halbseitig gesperrt werden.

Parksituation nicht beeinträchtigt

Größere Behinderungen sind allerdings nicht zu erwarten: Der Autoverkehr, der auf der Bahnhofstraße „stadteinwärts“ Richtung Zentrum unterwegs ist, wird durch das Mariengässchen und die Untere Sachsenecke zum Kreisverkehr Bahnhof-/Hüttenstraße geführt.

Der Autoverkehr „stadtauswärts“ in Richtung Schulzentrum, Bahnhof und ZOB kann dagegen weiter wie gewohnt die Bahnhofstraße nutzen. Auch die Parksituation im Bereich Sachsenecke wird durch die Arbeiten nicht beeinträchtigt. Je nach Witterung werden die Arbeiten bis Ende Mai dauern.