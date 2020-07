Freizeit Aqua-Olsberg öffnet am Sonntag nach der Corona-Pause

Olsberg. Endlich! Nach der Corona-Zwangspause öffnet das Aqua Olsberg an diesem Sonntag wieder seine Türen. Natürlich mit strengem Hygienekonzept.

Das Aqua-Olsberg öffnet ab Sonntag mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Grundlage für den Betrieb ist das vom Gesundheitsamt genehmigte Hygienekonzept.

Ab 10 Uhr geöffnet

Bad und Sauna öffnen morgens um 10 Uhr, Betriebsende ist um 22 Uhr – auch an Wochenenden. Alle Hygiene- und Abstandsregeln gelten auch im Aqua. Alle Gäste müssen die Kontaktdaten an der Kasse hinterlassen. Es besteht Maskenpflicht bis zum Umkleide-Schrank.

Das Dampfbad bleibt geschlossen. In der Sauna gibt es keine Aufgüsse. „Wenn sich alle an die Regeln halten, kann es immer noch ein schöner Aqua-Sommer werden“, so Badleiter Johannes Butterweck.