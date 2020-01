Für das Aqua Olsberg war 2019 ein Rekordjahr: Insgesamt tummelt sich in der Sauerlandtherme 145.205 Gäste - so viel wie nie zuvor.

Aqua Olsberg meldet Besucherrekord

Olsberg. Ein Besuch im Aqua Olsberg ist ein Geschenk für Körper und Seele – und immer auch ein kleiner „Urlaub vom Alltag“: Das entdecken immer mehr Einheimische und Gäste in Olsberg. Denn 2019 ist für die Sauerlandtherme zum Rekordjahr geworden: Mit 145.205 kleinen und großen Gästen war die Besucherzahl hoch wie nie. „Damit konnten wir unseren bisherigen Besucherrekord aus dem Jahr 2017 noch einmal um rund 7,84 Prozent steigern“, freut sich Badleiter Johannes Butterweck.

Getragen wird das hervorragende Ergebnis durch nochmals gestiegene Besucherzahlen in den Bereichen Sauna (31.313 Gäste) und Sole (77.947 Gäste). Mehr als die Hälfte aller Gäste haben den Solebereich gebucht, resümiert Aqua-Geschäftsführer Andreas Rüther: „Das zeigt die besondere Bedeutung der Sole und die Richtigkeit der Ausrichtung unseres Aqua Olsberg.“ Die wohltuende Wirkung der Leinetaler Natursole auf Körper und Seele liege im Trend von Wellness und Gesundheit - „und in unserem Solebad kann man sich erholen und gleichzeitig genießen“, unterstreicht Johannes Butterweck.

20,8 Prozent Plus in elf Jahren

Seit dem ersten vollen Betriebsjahr im Jahr 2009 steigen die Besucherzahlen der Sauerlandtherme stetig an – unterm Strich um 20,8 Prozent in elf Jahren. Getragen wird dieses Wachstum vor allem von Waldsauna und Sole. Das Gesamtkonzept aus Wellness, aktiver Erholung, Gesundheit und Freizeit sei stimmig, so Andreas Rüther – und das werde von den Gästen auch wahrgenommen und geschätzt. Dazu kommen hohe Servicequalität und ein ebenso engagiertes wie kompetentes Team.

Johannes Butterweck: „Und deshalb ist dieses gute Ergebnis auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken, die maßgeblich für diesen Erfolg verantwortlich sind.“ Gerade die Verbindung von Freizeitbad, Solebad und Waldsauna mit den Lehren des legendären Gesundheitspfarrers Sebastian Kneipp mache das Aqua Olsberg zu einer einzigartigen Einrichtung im Sauerland, unterstreicht Olsbergs Bürgermeister Wolfgang Fischer – und zu einer echten Säule für das Kneipp-Heilbad Olsberg.

Infos rund um die Sauerlandtherme gibt es unter oder www.aqua-olsberg.de