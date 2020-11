Brilon/Olsberg/Marsberg/Winterberg/Hallenberg. In Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Medebach wurden die Bürgermeister vereidigt. So liefen die Sitzungen mitten im Corona-Lockdown:

Fünf Bürgermeister aus dem Altkreis Brilon sind am Donnerstag vereidigt und in ihre Ämter eingeführt worden.: Dr. Christof Bartsch (Brilon), Wolfgang Fischer (Olsberg), Thomas Schröder (Marsberg), Michael Beckmann (Winterberg) und Thomas Grosche (Medebach). In Hallenberg findet die Amtseinführung von Enrico Eppner (FDP) am 11. November statt.

Amtseinführung in Brilon

Dr. Christof Bartsch ist am Donnerstagnachmittag auf der konstituierenden Sitzung des Rates Brilon im Cineplex Brilon als Bürgermeister der Stadt Brilon vereidigt worden. Die Sitzung fand unter den geltenden Corona-Auflagen statt. Es ist die zweite Amtszeit von Bartsch.

Bei der Kommunalwahl hatte sich SPD-Mann Bartsch gegen seinen CDU-Herausforderer Niklas Frigger deutlich durchgesetzt. Der Amtsinhaber holte 55,70 Prozent. Für Frigger votierten 34,05 Prozent. Die weiteren Kandidaten, Frauke Müthing (BBL) und Karin Schreckenberg, kamen auf je gut fünf Prozent. Nach Vereidigung und Amtseinführung des Bürgermeisters übernahm Bartsch die Sitzungsleitung vom Altersvorsitzenden des Rates Brilon, Reinhard Prange.

Amtseinführung in Olsberg

Wolfgang Fischer (CDU) ist am Donnerstagabend auf der konstituierenden Ratssitzung in der Konzerthalle Olsberg als Bürgermeister der Stadt Olsberg ins Amt eingeführt worden. Die Sitzung fand unter den geltenden Vorgaben der Corona-Schutzverordnung statt. Wolfgang Fischer hatte sich bei der Kommunalwahl mit 55,06 Prozent gegen Peter Rosenfeld (SPD) durchgesetzt. Fischer ist mittlerweile seit elf Jahren Bürgermeister in Olsberg. Der neue Rat der Stadt Olsberg ist politisch bunter als bisher: Erstmals sind neben CDU, SPD und Grünen auch die FDP mit zwei Sitzen und Die Linke mit einem Sitz vertreten. Damit verliert die CDU zwar die absolute Mehrheit im Rat, kann aber mit der Stimme des CDU-Bürgermeisters weiterhin Mehrheitsentscheidungen treffen.

Amtseinführung in Winterberg

Michael Beckmann (CDU) ist als neuer Bürgermeister von Winterberg vereidigt worden. Bei der Wahl im September hatte sich der ehemalige Tourismusdirektor mit 63,15 Prozent der Wählerstimmen deutlich gegen seine Konkurrenten Anja Licher-Stahlschmidt (SPD) und Udo Keune (FDP) durchgesetzt, denen 30,67 bzw. 6,18 Prozent der Winterberger ihre Stimme gegeben hatten.

Beckmann tritt die Nachfolge von Werner Eickler (CDU) an, der 21 Jahre lang an der Spitze der Verwaltung gestanden hatte.

Amtseinführung in Medebach

In der konstituierenden Ratssitzung der Stadt Medebach – unter Beachtung der geltenden Corona-Auflagen – ist am Donnerstagabend ist Thomas Grosche (CDU) als Bürgermeister der Hansestadt vereidigt und ins Amt eingeführt worden. Thomas Grosche war bei der Kommunalwahl mit 94,53 Prozent der Wählerstimmen im Amt bestätigt worden. Er hatte keinen Gegenkandidaten. Das waren fast so viele Prozentpunkte wie 2014, als er 94,7 Prozent der Stimmen bekamt. Grosche geht in seine dritte Amtszeit.

Amtseinführung in Marsberg

Thomas Schröder (CDU) wurde am Donnerstag als neuer Bürgermeister der Stadt Marsberg in der konstituierenden Sitzung des neuen Rates der Stadt Marsberg unter strengen Hygienevorschriften in der Schützenhalle Niedermarsberg vereidigt.

Er ist der Nachfolger von Klaus Hülsenbeck. Sechs Jahre leitete Hülsenbeck die Stadtverwaltung, jetzt zieht er sich ins Privatleben zurück. In der konstituierenden Sitzung sollte er feierlich verabschiedet werden. Ebenso die ausgeschiedenen Ratsmitglieder und Ortsbürgermeister. Aber auch hierdurch machte das Corona-Virus einen dicken Strich. Die Verabschiedung wird zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

In Hallenberg findet die Amtseinführung von Enrico Eppner (FPD) in der konstituierenden Ratssitzung am 11. November statt.