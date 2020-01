Hochsauerlandkreis/Brilon. Die Arbeitslosigkeit nach Städten im Altkreis: So viele Menschen sind in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg, Medebach und Hallenberg ohne Job.

Altkreis Brilon: So viele Menschen sind in Städten ohne Job

Die Zahl der Arbeitslosen ist HSK-weit im Dezember gestiegen. Die WP gibt einen Überblick, wie viele Menschen Ende Dezember in den jeweiligen Städten arbeitslos gemeldet waren.

„Der Anstieg der Arbeitslosigkeit zeigt sich überwiegend bei den Männern, so die Agentur für Arbeit in ihrer Monatsübersicht. Hier waren 129 Personen mehr als im Vormonat von Arbeitslosigkeit betroffen; dies ist jahreszeitlich bedingt kein neues Phänomen am Arbeitsmarkt, denn Männer sind häufiger in Außenberufen tätig und daher eher von witterungsbedingten Entlassungen betroffen“, weiß Oliver Schmale, Vorsitzender der Agentur für Arbeit Meschede-Soest.

Die Arbeitslosigkeit

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Dezember 2019 gestiegen. Insgesamt waren 5.881 Personen arbeitslos gemeldet. Verglichen mit den Zahlen des Vormonates sind dies 129 Personen oder 2,2 Prozent mehr.

Im Vergleich zum Dezember des Vorjahres steigt die Zahl der Arbeitslosen um 119 Personen bzw. 2,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen beträgt im Dezember 3,9 Prozent. Vor einem Jahr belief sie sich ebenfalls auf 3,9 Prozent.

Arbeitslose in den Städten

In Brilon waren im Dezember 323 Menschen arbeitslos gemeldet (November: 331). Das waren 31 Menschen weniger als im Dezember 2018. In Hallenberg waren im Dezember 49 Personen ohne Job (52). Das sind 16 weniger als vor einem Jahr. Für Marsberg meldet die Agentur für Arbeit im Dezember 397 Arbeitslose (401). Das sind 13 Menschen mehr als vor einem Jahr. In Medebach sind zum Jahresende 2019 120 Menschen ohne sozialversicherungspflichtigem Job (117). Das sind 8 weniger als Ende 2018. Für Olsberg werden für Ende Dezember 253 Arbeitslose gemeldet (267). Das sind 13 weniger als Ende 2018. In Winterberg gab es Ende Dezember 231 Menschen ohne Job (233). Das sind 18 mehr als im Dezember 2018.

Entwicklung in der Arbeitslosenversicherung – SGB IIII

m Bereich der Arbeitslosenversicherung sind in diesem Monat 2.548 Personen arbeitslosgemeldet. Die Zahl hat sich im Vergleich zum Vormonat um 117 Personen bzw. 4,8 Prozent erhöht. Im Vorjahresvergleich bedeutet dies eine Erhöhung um 240 Personenoder 10,4 Prozent.

Entwicklung in der Grundsicherung – SGB II

In der Grundsicherung sind 12 Arbeitslose mehr als im Vormonat und 121 weniger als im Vorjahr zu verzeichnen. Im Verhältnis zum Vormonat entspricht dies 0,4 Prozent mehr bzw. 3,5 Prozent weniger zum Vorjahr. Insgesamt sind es 3.333 Personen und damit 56,7 Prozent aller Arbeitslosen, die zur Grundsicherung gemäß SGB II zählen.

Jugendarbeitslosigkeit

514 Arbeitslose sind im Berichtsmonat im Hochsauerlandkreis unter 25 Jahre alt. Im Vergleich zum Vormonat sind dies 27 junge Arbeitslose mehr; im Vorjahresvergleich 17 arbeitslose junge Menschen mehr. Die prozentuale Veränderung beläuft sich somit aufplus 5,5 Prozent zum Vormonat bzw. plus 3,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

Ältere Arbeitslose

Die Anzahl arbeitsloser Personen ab 50 Jahre ist im Vergleich zum Vormonat um 41Personen oder 1,9 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr sind es 98 Arbeitslosemehr (+4,7 Prozent). Insgesamt sind 2.171 Menschen ab 50 Jahre im Hochsauerlandkreisbetroffen.

Langzeitarbeitslose

Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist im Hochsauerlandkreis im Berichtsmonat gesunken. 2.037 Personen waren länger als ein Jahr nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt,darunter zählen 85,0 Prozent (1.731 Personen) zur Grundsicherung. Verglichen mit den Gesamtzahlen des Vormonates sind dies 27 Langzeitarbeitslose weniger. Im Vergleich zum Vorjahr sinkt die Zahl dieser Arbeitslosen um 124 Personen.

Stellenangebot

Unternehmen aus der Region haben in diesem Monat 475 Stellen gemeldet (+29 zumVormonat). Im Bestand befinden sich insgesamt 2.805 offene Stellen, 15 weniger als imVormonat und 53 weniger als im Vorjahresmonat.