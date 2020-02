Altenbühren: So feiert ein Dorf an Bord der „MS Karneval“

Und dem Motto: „Die ‘MS Karneval’ wird Euch entführen, in den Heimathafen Altenbüren“ mit Prinz Markus II (Schlüter) und seiner Prinzessin Mirjam stieg am Samstagabend in der Schützenhalle die große Prunksitzung der St. Johannes Schützenbruderschaft.

Bevor fast rund 100 Aktive ein buntes Feuerwerk aus Show und Unterhaltung abbrannten, hielt zunächst einmal das Prinzenpaar mit seinem Gefolge, oder besser die Schiffs-Crew, Hof im hohen Haus in Altenbühren. In ihrer kurzen Thronrede las das Prinzenpaar dem einen oder anderen Dorfbewohner kräftig die Leviten, nachdem ihnen Ortsvorsteher Manfred Göke die Schlüsselgewalt über das Dorf zumindest bis Aschermittwoch überlassen hatte.

Keine Spannungen zwischen Scharfenberg und Altenbüren

Vor allem kam an diesem Abend, der von „Bufftata“ aus Niedersfeld umrahmt wurde, unter der Präsidentschaft von Jörg „Brause“ Schlüter das Auge nicht zu kurz. Die Mädels der Tanzsportgarde und auch der großen Funkengarde zogen ebenso alle Register der Tanzkunst wie die Showtanzgruppe der „Hot Pants“.

Dass es zwischen Scharfenberg und Altenbüren Spannungen geben soll, muss ein Gerücht sein. Schließlich begeistern die jungen Damen von „Satisfaction“ aus dem Besenbinderdorf seit zehn Jahren das Publikum genauso wie die „Grashüpfer“ die ihr Debüt in Altenbüren gaben.

Der Saal in Altenbüren wird dunkel

Zwischendurch wurde es einmal dunkel im Saal, damit die als „Hausfrauenballett“ angekündigte „Schwarzlichtshow“ einiger Damen voll zur Geltung kam. Stargast der Sitzung war ein gewisser Peter Maffay (Marcel Andreas), auch Massi genannt. Er gab sich recht volksnah und war gut informiert, was im Dorf. so alles passiert ist, wie man seinen Songs entnehmen konnte.

Ebenso auf dem Laufenden war in der Bütt Markus Krollmann. Der wusste nicht nur im Ortsgeschehen gut Bescheid, sondern auch am Regierungssitz in Brilon und im Besenbinderdorf. „Unverständlich, warum die Altenbürener so lange nach einem Ortsvorsteher gesucht haben“, war im Saal zu hören. Aber dafür ist es jetzt ohnehin zu spät, denn Markus Krollmann übernahm an diesem Abend das Amt des Sitzungspräsidenten von Jörg Schlüter.

Rücktritt nach zehn Jahren

Auch „Brause“ nahm in der Woche der Rücktritte nach zehn Jahren seinen Abschied. Allerdings nur als Sitzungspräsident, denn als Büttenredner bleibe er dem Narrenvolk erhalten, versicherte „Brause“, dem zum Dank der höchste Altenbürener Karnevalsorden verliehen wurde. Abschließend folgten noch die Hitparade und das Finale, bevor es mit DJ Volker Schneider Tanz in allen Räumen gab.