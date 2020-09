Ein Krankenwagen musste in Olsberg nach einem Unfall ausrücken.

Unfall 80-jähriger Mann verletzt sich bei Unfall in Olsberg

Olsberg. In Olsberg ist es am Montag zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 80-Jähriger sich verletzte. Was geschehen ist.

Ein 80-jähriger Mann hat sich in Olsberg bei einem Unfall so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Der Mann war mit einem Pedelec in der Straße Dorfwiese unterwegs.

Beim Fahren stieß er am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr gegen eine Warnbarke und stürzte. Dabei verletzte sich schwer.

Der Mann musste nach dem Sturz in ein Krankenhaus gebracht werden.