Zverev scheitert deutlich im Achtelfinale von München

Ratlos in München: Alexander Zverev bei seiner Achtelfinal-Niederlage gegen den 18 Jahre alten Dänen Holger Rune.

München. Dänische Teenager Holger Rune stoppt die hochfliegenden Pläne des Hamburger Tennisprofis Alexander Zverev beim Turnier in München.

Tennisspieler Alexander Zverev hat auf dem Weg zu seinem großen Ziel Nummer 1 den nächsten Rückschlag einstecken müssen. Der 25 Jahre alte Olympiasieger verlor beim Turnier in München am Mittwoch gegen den dänischen Teenager Holger Rune (18) überraschend deutlich mit 3:6 2:6. In der ersten Runde hatte der Hamburger als Topgesetzter ein Freilos gehabt.

Zverev hatte in München auf die Wende in seiner bislang titellosen Saison gehofft. Doch gegen die Nummer 70 der Welt unterliefen ihm von Beginn an zu viele einfache Fehler. Vor allem die kurzen Stoppbälle des Dänen bereiteten Zverev immer wieder große Probleme. Nach etwas mehr als 90 Minuten nutzte Rune auf dem fast voll besetzten Center Court seinen zweiten Matchball.

Zuvor hatte bereits Daniel Altmaier aus Kempen sein Achtelfinalspiel verloren. Der 23-Jährige unterlag dem an sieben gesetzten Serben Miomir Kecmanovic mit 2:6, 4:6. Oscar Otte ist der letzte Deutsche im Feld des Münchner Traditionsturniers. (dpa)

