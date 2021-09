Youth League: BVB-Nachwuchs gewinnt nach Kuriosum vor dem Spiel

Istanbul. Nach einem überraschenden Platzwechsel vor dem Spiel sorgt eine Neuverpflichtung aus dem Winter für den ersten BVB-Sieg in der Youth League.

Der Auftakt für den Nachwuchs von Borussia Dortmund in die UEFA Youth League ist geglückt. Die BVB-Junioren setzten sich nach einem attraktiven Fußballspiel mit 3:2 (2:1) bei Besiktas Istanbul durch. Damit führt die Mannschaft von Trainer Mike Tullberg die Gruppe nach dem ersten Spieltag an -- auch wenn sie dafür in Istanbul gleich drei Mal in Führung gehen musste.

Das Spiel im Yusuf Ziya Önis-Stadion in Istanbul sollte ursprünglich um 13 Uhr beginnen, da sich die Tore im Stadion allerdings als zu klein herausstellten, musste die Partie verschoben werden. Aufgrund des Wechsels des Spielorts wurde das Spiel nun nicht mehr im europäischen Teil Istanbuls ausgetragen, sondern auf der Anlage des türkischen Fußballverbands im asiatischen Teil der Stadt. Insgesamt kam es zu einer Verspätung von einer halben Stunde.

Edin Terzic, UEFA Youth League'deki Beşiktaş-Borussia Dortmund maçını tribünden takip ediyor 👀 pic.twitter.com/LlDEbzNkkM — Goal Türkiye (@GoalTurkiye) September 15, 2021

BVB-Junioren spielen in neuen Trikots

Die BVB-Nachwuchs, der in den neuen Pokaltrikots der Borussia auflief, zeigte sich davon allerdings unbeeindruckt und konnte bereits nach 17 Minuten in Führung gehen. Samuel Bamba sorgte nach Vorarbeit von Göktan Gürpüz für das 1:0. Zehn Minuten später war die erste Führung der jungen Dortmunder allerdings schon dahin: Azad Demir verwandelte einen Foulelfmeter. Doch auch dieser erneute Rückschlag brachte den BVB nicht aus dem Konzept, Bradley Fink antwortete ebenfalls per Foulelfmeter und sorgte nach 34 Minuten für die nächste Führung.

Nach 61 Minuten war diese aber erneut dahin, Emirhan Ilkan sorgte für den abermaligen Ausgleich von Besiktas. Fünf Minuten vor dem Ende aber sorgte ein Joker für die Entscheidung zugunsten der Dortmunder. Der im vergangenen Winter von Ajax Amsterdam verpflichtete Niederländer Julian Rijkhoff markierte nach Vorarbeit von Fink für die Entscheidung.

Der BVB-Nachwuchs spielt am kommenden Spieltag wie die Profis in Dortmund gegen Sporting Lissabon.

