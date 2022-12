WM-Zeugnis für DFB-Spieler: Goretzka enttäuscht komplett

In der sechsten Folge unseres Expertentalks "WM Inside" sprechen wir mit Harald Stenger, ehemaliger DFB-Pressesprecher, über das Aus der DFB-Elf bei der WM 2022.

Essen. Für Deutschland war die WM 2022 nach der Vorrunde beendet. Im zweiten Teil des DFB-Spielerzeugnisses geht es um Mittelfeld und Angriff.

Was für eine Enttäuschung: Wie schon bei der WM 2018 ist auch in Katar schon nach der Vorrunde Schluss für die deutsche Nationalmannschaft. Mit nur vier Punkten schied das DFB-Team hinter Japan und Spanien aus. Besonders schwach war die Defensive. Fünf Gegentore kassierte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick in den drei Vorrundenspielen. Entsprechend schlecht fällt unser DFB-Zeugnis anhand einer Datenanalyse von Createfootball aus. Im zweiten Teil werden die Mittelfeldspieler und Angreifer bewertet.

Joshua Kimmich: Der Bayern-Star spielte eine durchwachsene Weltmeisterschaft. Auf sein Konto ging keine einzige Vorlage, obwohl er nahezu jeden Standard trat. Die verpufften aber nahezu alle wirkungslos. Allerdings gab Kimmich sechs Schnittstellenpässe, damit war er in der Gruppenphase in den Top 10 der WM. Sieben Mal schoss Kimmich auf das Tor, einen Treffer erzielte er nicht. Er fungierte als Aufbauspieler Nummer eins bei Deutschland, spielte mit Niklas Süle die meisten Pässe ins letzte Drittel (39) und insgesamt die meisten progressiven Pässe (34). Häufig wirkte er nicht wach oder brauchte zu lang für seine Aktionen: Note: 3,5

Ilkay Gündogan: Mit seinem 1:0-Treffer gegen Japan brachte er Deutschland im ersten Spiel auf Kurs - dachte man zumindest. Er traf auch noch das Aluminium. Gegen Japan und Costa Rica war der Profi von Manchester City gewohnt passstark, gegen Spanien agierte er ungewohnt offensiv, hatte dort wie erwartet weniger Aktionen. Note: 3

Leon Goretzka: Es war ganz und gar nicht die Weltmeisterschaft des Bayern-Profis, der sich eigentlich einiges vorgenommen hatte. Gegen Japan musste er in der Startelf für Ilkay Gündogan weichen. Als er spielte, brachte er vor allem seine Körperlichkeit mit ins Spiel. Gegen Spanien war Goretzka läuferisch sehr aktiv, er hatte generell eine gute Zweikampfquote gegen den Ball. Im Stellungsspiel war er aber nicht so sicher wie gewohnt, es gab kaum abgefangene Pässe und Balleroberungen. Auch offensiv war es ausbaufähig: Goretzka verzeichnete nur drei Abschlüsse im Turnier. Note: 5

Weitere WM-News finden Sie hier

Serge Gnabry: Nach anfänglichen Schwierigkeiten wurde der Bayern-Profi im Laufe des Turniers stärker. Gegen Costa Rica erzielte er ein Tor und gab eine Vorlage. Nach Jamal Musiala war er mit elf Schüssen Deutschlands abschlussfreudigster Spieler, er hatte die meisten Ballaktionen im gegnerischen Strafraum (22). Gegen Japan war er auffällig zurückhaltend im Eins gegen Eins, gegen Costa Rica dafür umso aktiver (neun Dribblings). Note: 3

Jonas Hofmann: Der Profi von Borussia Mönchengladbach wurde zwei Mal eingewechselt. In seinen 44 Minuten Einsatzzeit gegen Japan und Spanien konnte er allerdings keine Akzente setzen. Note: 4

Jamal Musiala: Der Youngster war Deutschlands auffälligster Spieler bei dieser WM. Gegen Spanien bereitete er den Treffer von Niclas Füllkrug vor. Bei seinen Abschlüssen blieb Musiala aber unglücklich, bei einem Expected-Goals-Wert von 1,26 blieb er ohne eigenen Treffer. Musiala war extrem bemüht und absolvierte die meisten Eins-gegen-Eins-Dribblings aller WM-Spieler in der Gruppenphase (58, zum Vergleich: Lionel Messi 37, Kylian Mbappé 33 auf den Plätzen dahinter). Musialas Spiel war phasenweise atemberaubend zum Anschauen, er hat aber gelegentlich den perfekten Zeitpunkt zum Abspiel oder Abschluss verpasst. Note: 2

Jamal Musiala begeisterte phasenweise mit spektakulären Dribblings. Foto: getty

Leroy Sané: Als Einwechselspieler gegen Spanien brachte Sané neuen Schwung, er verzeichnete drei Dribblingsversuche und zwei Torschussvorlagen. Gegen Costa Rica blieb er lange unauffällig mit drei ungefährlichen Abschlüssen. Er zeigte wenig Strafraumpräsenz, verzeichnete immerhin neun Anspiele in den gegnerischen Strafraum. Note: 3,5

Thomas Müller: Dreimal startete Müller, dreimal spielte er unauffällig. Nur zwei Torschüsse verzeichnete der einstige Torjäger, gegen Japan hatte Müller 13 Ballverluste und generell ungewöhnlich viele nicht gelungene Aktionen. Dennoch hatte er ein gutes Auge für die Mitspieler und verzeichnete insgesamt fünf Schlüsselpässe. Note: 4

Mario Götze: Zweimal wurde der WM-Held von 2014 eingewechselt, gegen Japan hatte er in 20 Minuten nur sieben Aktionen. Gegen Costa Rica war Götze deutlich aktiver, er hatte einen vielversprechenden Abschluss und gewann drei seiner fünf Zweikämpfe gegen den Ball. Insgesamt hatte man sich mehr erwartet. Note: 4

Niclas Füllkrug: Auch wenn die deutsche Nationalmannschaft in Katar enttäuschte, Füllkrug konnte mächtig Werbung für sich machen. Mit zwei Toren und einer Vorlage war er Topscorer. Er kam dreimal als Joker und verzeichnete dennoch die drittmeisten Abschlüsse (sieben), fackelte nicht lange mit dem Abschluss, gerade beim Traumtor gegen Spanien. In der Luft gewann er 58 Prozent der Zweikämpfe, seine Rolle als Joker erfüllte er perfekt. Note: 1,5

Der DFB trennt sich von Oliver Bierhoff: Alle News dazu lesen Sie hier

Kai Havertz: Licht und Schatten wechselten sich ab. Gegen Japan nahm Havertz kaum am Spiel teil als falsche Neun, er prallte körperlos an der japanischen Verteidigung ab. Nach seiner Einwechslung gegen Costa Rica war er der spielentscheidende Mann, erzielte zwei Treffer, gab fünf Schüsse ab. Note: 3,5

Youssoufa Moukoko: Spielte lediglich neun Minuten gegen Japan. Keine Note.