WM-Kolumne aus Katar: Was für eine Show rund um die Spiele

Doha. Die Fifa hat sich überlegt, um die WM-Spiele herum ein Unterhaltungsprogramm aufzubauen. Alles ist schrill, laut, schwer erträglich.

Wen laute Musik nervt, der benötigt in Doha Ohropax, wenn er jene Orte besucht, die die Organisatoren als Treffpunkte für Fans auserkoren haben. Neben dem Finalstadion in Lusail etwa laden auf einer langen verkehrsberuhigten Straße Restaurants und Cafés zum Verweilen ein in einer Stadt, in der man ansonsten dem Autoverkehr kaum aus dem Weg gehen kann. Schön. Wären da nicht die Poplieder, die aus den Boxen dröhnen, und die vielen Videowände, auf denen Fußballstars wie Neymar, Lionel Messi und Kylian Mbappé meist katarische Produkte bewerben. Reizüberflutung beim Cappuccino; ein englisches Medium hat den Besuch dieser Straße mit einem Drogentrip verglichen.