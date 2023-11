Essen Ski alpin, Langlauf, Skispringen und Co: Alle Wintersport-Meldungen im Telegramm: Kombinierer Johannes Rydzek Vierter zum Weltcup-Start

Olympiasieger Johannes Rydzek hat einen starken Saisonstart in der Nordischen Kombination hingelegt, den ersten Podestplatz aber knapp verfehlt. Der 31 Jahre alte Allgäuer belegte am Freitag im finnischen Ruka Rang vier und musste sich dem norwegischen Trio um Tagessieger Jens Luuras Oftebro geschlagen geben. Oftebro setzte sich nach einem Sprung und dem folgenden 7,5-Kilometer-Lauf erst auf der Zielgeraden vor seinen Landsleuten Jarl Magnus Riiber und Jörgen Graabak durch. Rydzek, der 2018 in Pyeongchang zweimal Olympia-Gold holte, fehlten 3,1 Sekunden zum Sieg.

Das neue Wettkampf-Format, das größere Abstände nach dem Skispringen verhindern soll, machte sich dabei gleich bemerkbar. In den vergangenen Jahren waren es oft einsame Langlauf-Rennen für Dominator Riiber, der diesmal aber auch auf der Schanze besiegt wurde. Hinter Rydzek schafften es auch Manuel Faißt (7.), Julian Schmid (11.), David Mach (12.) und Terence Weber (14.) in die besten 15.

Für die deutschen Kombinierer ist es der erste Winter nach dem Abgang von Bundestrainer Hermann Weinbuch, der das Team jahrzehntelang geprägt hatte. Zum Trainerteam zählt nun auch Olympiasieger Eric Frenzel, der erst im März dieses Jahres seine aktive Karriere beendet hat. Neben Frenzel sind auch die erfahrenen Kai Bracht und Heinz Kuttin Teil des Teams, das Weinbuch beerben soll.

Langläuferin Hennig Zehnte zum Sprint-Auftakt

Skilangläuferin Katharina Hennig ist mit einem starken zehnten Platz im Sprint in die neue Weltcupsaison gestartet. Die 27-Jährige, die ihre Stärken eher auf den langen Distanzen hat, zog im finnischen Kuusamo erst zum dritten Mal in ihrer Karriere in ein Halbfinale der besten zwölf Sprinterinnen ein, dort war sie aber chancenlos.

Katharina Hennig wurde Zehnte zum Auftakt (Archivbild) Foto: Gian Ehrenzeller / dpa

„Das war viel besser als erwartet. Achtes Jahr Weltcup, drittes Mal Halbfinale - für mich ist es etwas Besonders, so weit zu kommen“, sagte Hennig. Der Sieg ging wie im Vorjahr an die Schwedin Emma Ribom, bei den Männern war Erik Valnes (Norwegen) nicht zu schlagen.

Finanz-Probleme beim Bob und Rodeln

Nach dem Ausstieg eines Hauptsponsors kommen auf den Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) Finanzprobleme zu. Gut eine Million Euro werden dann im vor-olympischen Winter 2024/2025 fehlen. „Diese Saison ist aber gesichert“, sagte BSD-Vorstandsmitglied Alexander Resch am Freitag auf der Saisonauftakt-Pressekonferenz in Dresden. Der Olympiasieger im Rodel-Doppelsitzer von 2002 kündigte einen Sparkurs an. „Wir müssen in den schwierigen wirtschaftlichen Zeiten clever haushalten.“

