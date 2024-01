Wie Tusem-Trainer Michael Hegemann dem DHB-Team Mut macht

Essen Vor den entscheidenden Spielen gegen Ungarn und Kroatien macht Michael Hegemann, ein Weltmeister von 2007, den deutschen Handballern Mut.

Parallelen zwischen zwei Turnieren zu finden, ist gemeinhin schwierig. Vor allem dann, wenn viel Zeit dazwischen liegt, und – wie in diesem Fall – der Handball sich seit 2007 stetig verändert hat. Damals profitierten die deutschen Handballer vom Heimvorteil, kegelten Spanien und Frankreich aus dem Turnier und schlugen im Endspiel die favorisierten Polen. Maßgeblich für den Titelgewinn – und damit ein Hoffnungsträger: Die Unterstützung in der Kölner Arena, damals wie bei der laufenden Europameisterschaft Austragungsort für die entscheidenden Spiele.

Mit dabei: der gebürtige Bottroper Michael Hegemann (46), aktuell Trainer beim Handball-Zweitligisten Tusem Essen. Der Rückraumspieler kam bei der Heim-WM zwar nicht zum Einsatz, war aber Teil des Kaders und bekam zu spüren, welche Energie die knapp 20.000 Zuschauerinnen und Zuschauer in Köln freisetzen können.

Das sieht er als Mutmacher für die verbleibenden Partien gegen Ungarn (22. Januar, 20:30 Uhr) und Kroatien (24. Januar, 20:30 Uhr): „Wenn eine Aufholjagd möglich ist, dann in Köln“, sagt der Ex-Nationalspieler. Er erinnert sich: „Du kannst da eine Welle treffen, die dich durch das Spiel trägt. Dann triffst du in sieben von zehn kritischen Situationen die richtige Entscheidung. Das macht enorm viel aus.“

Michael Hegemann gratuliert Bundestrainer Heiner Brand zum WM-Titel Foto: DEFFTE, Tim / WAZ

Aufgrund der Nähe des Publikums zum Spielfeld herrsche ein „enormer Druck, der eine Mannschaft dazu bringen kann, Besonderes zu leisten“. Dazu gehöre auch, dass sich Spieler in den Vordergrund spielen, die normalerweise eher zur zweiten Reihe zählen. 2007 etwa wuchs der damals erst 23 Jahre alte Mimi Kraus über sich hinaus. „Sebastian Heymann, Philipp Weber und Martin Hanne – das sind Jungs, denen ich das auch zutraue“, meint Hegemann.

Für die deutschen Handballer gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Qualifikation für das Halbfinale zu schaffen, die Chancen stehen aber schlecht. Hegemann will das aber nicht als vorzeitiges Ende der deutschen Titel-Ambitionen sehen: „Als wir Weltmeister wurden, waren wir überhaupt nicht souverän. Wir sind schlecht ins Turnier gestartet, haben in der Vorrunde gegen Polen verloren. Erst in der Hauptrunde haben wir uns gefangen und sind dann durchgestartet.“

Hegemann, der mit dem Tusem gerade die Vorbereitung auf die Restrunde absolviert und deshalb nicht in Köln dabei sein wird, rechnet mit einem Weiterkommen: „Ich gehe davon aus, dass die Deutschen beide Spiele gewinnen.“

