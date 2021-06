Wer überträgt die EM heute live im Free-TV und Live-Stream?

Baku. Die EM 2021 hat begonnen. Doch wer spielt an diesem Samstag? Und wer überträgt die Spiele? Wir haben alle Informationen zur TV-Übertragung.

Das Warten hat ein Ende, der Ball rollt seit Freitag. Heute startet die Euro 2021 mit dem ersten vollen Spieltag. Für Fußballfans bedeutet das: Von nun an gibt es nahezu täglich EM-Spiele im live im Free-TV und Live-Stream (alle Infos zur Übertragung der EM 2021 finden Sie hier).

Doch wo werden sie übertragen? Das ist in diesem Jahr tatsächlich etwas komplizierter als bei vergangenen Turnieren. Denn nicht nur die öffentlich-rechtlichen Programme ARD und ZDF zeigen die Spiele. Auch der Streamingdienst MagentaTV mischt kräftig mit und zeigt sogar zehn Partien exklusiv im Live-Stream.

Um auf dem TV-Markt nicht den Überblick zu verlieren, fassen wir in diesem Artikel während der Europameisterschaft täglich zusammen, welche Spiele anstehen und wo diese übertragen werden. Heißt: Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

EM heute live: Welche Spiele sind heute?

Heute gibt es gleich drei Spiele: WALES - SCHWEIZ, DÄNEMARK - FINNLAND und BELGIEN - RUSSLAND.

Datum Anstoßzeit Begegnung Spielort 12.06.2021

15.00 Uhr

18.00 Uhr

21.00 Uhr Wales gegen Schweiz

Dänemark - Finnland

Belgien - Russland Baku

Kopenhagen

St. Petersburg

EM heute live: Wer überträgt die Spiele heute im Free-TV und Live-Stream?

Wie bereits in der Einleitung angedeutet, haben Fußballfans während der EM 2021 meist die Qual der Wahl, was die TV-Übertragung angeht. Denn die meisten Spiele werden sowohl im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, also ARD oder ZDF, sowie beim Streamingdienst MagentaTV übertragen.

Das Spiel zwischen Wales und der Schweiz wird heute auf Magenta TV übertragen.

wird heute auf übertragen. Dänemark gegen Finnland läuft ab 18 Uhr im ZDF und auf Magenta TV .

läuft ab 18 Uhr im und auf . Auch Belgien gegen Russland wird im ZDF und auf Magenta TV übertragen.

EM 2021 live im TV und LIVE-Stream sehen: MagentaTV zeigt alle EM-Spiele

Das ist die wohl bedeutendste Neuerung auf dem deutschen TV-Markt: MagentaTV zeigt alle Spiele der EM 2021 im Live-Stream. Einige davon sogar exklusiv. Im Free-TV ist der Sender von MagentaTV nicht empfangbar. Heißt konkret: Einige EM-Spiele können nur geschaut werden, wenn Sie ein Kunde von MagentaTV sind – und das kostet.

Ein monatlich kündbares Abo bei MagentaTV kann man derzeit für 10 Euro pro Monat abschließen. Alle Infos zu den Inhalten und Preisen können Sie der Homepage der Telekom entnehmen.

EM 2021 live im TV und Live-Stream in der ARD und ZDF

Doch komplett beunruhigt müssen die Fußballfans ohne MagentaTV nicht sein. Denn ein Großteil der EM-Spiele wird auch in diesem Jahr wieder von den öffentlich-rechtlichen Sendern übertragen. ARD und ZDF haben sich dabei die Spiele untereinander aufgeteilt.

Wie gewohnt werden die Spiele dabei im Free-TV übertragen. Zusätzlich bieten sowohl ARD als auch ZDF einen kostenlosen Live-Stream der Spiele an, die sie im Programm haben – unter anderem alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Zu finden sind die Streams in den jeweiligen Mediatheken.

