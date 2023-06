Weltmeister Verstappen gewinnt Formel-1-Rennen in Monaco

Monaco. Max Verstappen hat den Grand Prix von Monaco gewonnen. Der amtierende Weltmeister baute seinen Vorsprung in der Gesamtwertung aus.

Weltmeister Max Verstappen hat den Formel-1-Klassiker in Monaco gewonnen. Der 25-jährige Niederländer feierte am Sonntag im Fürstentum einen nie gefährdeten Start-Ziel-Sieg und setzte sich in seinem Red Bull vor dem spanischen Altmeister Fernando Alonso im Aston Martin auf Rang zwei durch. Dahinter schaffte es der Franzose Esteban Ocon im Alpine-Rennwagen auf Platz drei. Auf dem traditionsreichen Stadtkurs belegte Nico Hülkenberg im Auto von Haas in seiner Wahlheimat Position 17.

Nach sechs Saisonläufen führt Titelverteidiger Verstappen in der Gesamtwertung weiter klar mit 39 Punkten Vorsprung vor seinem Teamkollegen Sergio Perez aus Mexiko, der nur 16. wurde. Für Verstappen war es der vierte Saisonsieg und der insgesamt 39. seiner Karriere. Schon am kommenden Sonntag findet vor den Toren Barcelonas in Spanien der nächste Grand Prix statt. (dpa)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Sport