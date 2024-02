Wellbrock vor WM-Rennen: „Einfach mit der Kälte klarkommen“

Will seinen Titel über fünf Kilometer verteidigen: Florian Wellbrock.

Doha Der erste WM-Wettkampf ging schief. Vor seinem zweiten Auftritt bei den Titelkämpfen in Doha ist Florian Wellbrock dennoch zuversichtlich - und begründet das auch.

Florian Wellbrock geht trotz seines verkorksten WM-Auftakts selbstbewusst ins Freiwasserrennen über fünf Kilometer. „Ich will meinen Titel auf jeden Fall verteidigen“, sagte der 26-Jährige in Katar. Wellbrock hatte bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften jeweils die Goldmedaille über die nicht-olympische Distanz gewonnen.

Über zehn Kilometer war er am Sonntag ebenfalls als Titelverteidiger gestartet und hatte völlig überraschend nur den 29. Platz belegt. Zur Analyse des Rennens bei knapp 20 Grad Wassertemperatur im Hafen von Doha sagte Wellbrock: „Ich muss sagen, dass es kein Formfehler oder Vorbereitungsfehler war, sondern ich einfach den Wetterbedingungen Tribut zollen musste.“ Der Olympiasieger ergänzte: „Wir hatten heute noch ein Training - das war auch wieder gut. Ich muss einfach nur mit der Kälte klarkommen.“

Er hofft nun, dass ihm die kürzere Distanz entgegenkommt. „Das ist das, worauf wir ein bisschen spekulieren: Dass ich besser durchkomme, weil das Rennen nur halb so lang ist - dass die Kälte mir dann nicht so zusetzt.“ Über zehn Kilometer hatte Wellbrock gut begonnen und war lange in der Spitzengruppe geschwommen. Erst im weiteren Verlauf des Rennens hatte er Krämpfe bekommen und war zurückgefallen.