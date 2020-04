Welche Ziele Stürmer Gregoritsch noch auf Schalke hat

Will auf Schalke noch einmal jubeln: Michael Gregoritsch.

Gelsenkirchen Der Schalke-Leihspieler spricht in einem Vereinsinterview über seine Zeit im Home Office. Was er bis zum Sommer noch erreichen will.

Die Zwangspause in der Fußball-Bundesliga hat Michael Gregoritsch ungeahnte Möglichkeiten eröffnet. "Ich habe begonnen, wieder Spanisch zu lernen, habe ein paar Bücher gelesen und viel gekocht", sagt der 26-jährige Schalke-Profi in einem Interview, das auf der Vereinshomepage veröffentlicht wurde. Neue Sprache, ungelesene Bücher -- Gregortisch ist trotzdem erleichtert, dass die Zeit zu Hause ohne Fußball vorbei ist: "Jetzt bin ich froh, dass wir wieder zumindest einmal am Tag trainieren und rausgehen können."

Wann die Bundesliga wieder den Spielbetrieb aufnehmen darf, ist noch offen. Die Entscheidung darüber hat die Politik am Donnerstag vertagt. Dass zumindest auf dem Trainingsplatz gearbeitet werden darf, freut Gregoritsch: "Das hat mir sehr gefehlt. Immer nur zu Hause auf der Straße oder im Wald zu laufen, macht auf Dauer keinen Spaß. Mit den Jungs zudem noch ein bisschen rumzuflachsen – auch hier natürlich mit dem nötigen Abstand – ist auf jeden Fall viel besser als ausschließlich zu Hause zu trainieren."

Gregoritsch: "Ich bin guter Dinge"

Schalke hat den österreichischen Naitonalspieler vom Liga-Konkurrenten FC Augsburg bis zum Sommer ausgeliehen. In der Bundesliga kam er bislang siebenmal zum Einsatz, machte ein Tor und eine Vorlage. Beim letzten Spiel vor der Corona-Krise gegen die TSG Hoffenheim (1:1) spielte der Angreifer nicht. Gregoritsch hofft, dass er sich noch auf Schalke zeigen kann. Über seine Ziele sagt er: "Die Saison pausiert lediglich und ist zum Glück noch nicht vorbei. Ich bin guter Dinge, dass es bald wieder losgeht und ich meine Stärken für Schalke wieder auf den Platz bringen kann. Dann werde ich noch mal ordentlich Gas geben." (lo)