Weihnachten im Sport: Keine Zeit für Besinnlichkeit

Essen Auch über Weihnachten brummt der Sportbetrieb, nur der deutsche Fußball gönnt sich Entscheunigung. Aber wie lange noch? Ein Kommentar

Besinnlichkeit ist so ein Wort, mit dem im Sport in der Regel wenig anzufangen ist, allein schon kalendarisch. Der Sport macht keine Pausen und er lässt sich auch von Weihnachten nicht groß unterbrechen. Die Handball-Bundesliga bittet noch einen Tag vor Weihnachten auf die Platte, gleich nach den Feiertagen versammelt Bundestrainer Alfred Gislason seine Jungs dann zum Vorbereitungslehrgang für die Heim-Europameisterschaft. Die englische Premier League hält den Betrieb über die Feiertage fast durchweg am Laufen. Und am 26. Dezember wird auch in der Basketball-Bundesliga und der Deutschen Eishockey-Liga wieder um Rebounds, Pucks und Punkte gekämpft.

Es kommentiert Sport-Redaktionsleiter Sebastian Weßling. Foto: Kuzoluk, Seric / FUNKE Sport

Für Besinnlichkeit ist keine Zeit, nur der alles überstrahlende Fußball gönnt sich zumindest in Deutschland mal etwas Entschleunigung, wenn man nicht gerade am Standort Köln unterwegs ist, wo alles immer noch ein bisschen verrückter ist als ohnehin schon in diesem daueraufgeregten Geschäft. Der Fußball pausiert und andere Sportarten haben die Chance auf etwas mehr Aufmerksamkeit, die ihnen sonst nicht so vergönnt ist.

Höher, schneller, weiter mehr – auch neben dem Platz

Noch zumindest. In der Premier League wird ja längst an Weihnachten gespielt, weil man dort schon etwas länger und etwas konsequenter die Gleichung verfolgt: mehr Spiele bedeuten mehr Einnahmen. Eine Gleichung, die auch den deutschen Funktionären nicht fremd ist, weshalb sich natürlich die Frage stellt, wie lange es besinnliche Weihnachten im Fußball oder etwas mehr Raum für die anderen Sportarten noch geben wird.

Die Winterpause wird ja nächstes Jahr schon kürzer, kein Wunder: Die Champions League wächst, die zusätzlichen Spiele wollen ja auch irgendwo untergebracht werden. Am Horizont zeichnet sich schon die nächste Wüsten-WM ab, 2034 in Saudi-Arabien, die wie schon in Katar den Spielplan gehörig durcheinanderwürfeln könnte. Höher, schneller, weiter, mehr, das gilt auch neben dem Platz. Man muss kein Kulturpessimist sein, um zu erwarten, dass die Winterpause immer weiter schrumpfen wird. Genießen wir also das bisschen Entschleunigung, das uns der Sport aktuell noch lässt. In diesem Sinne: Frohe Weihnachten.

