Was ein Reporter von der Fußball-EM 2021 mitnimmt

Herzogenaurach Deutschland ist bei der EM ausgeschieden. Aus journalistischer Sicht bleiben einige besondere Erinnerungen. Eine Kolumne.

Natürlich wurde Joachim Löw am Tag nach dem Ausscheiden gefragt, was er nun eigentlich von dieser EM und von den vergangenen 15 Jahren als Bundestrainer mitnimmt. Die Momente mit den Menschen, antwortete Jogi. Und obwohl uns Reporter niemand fragt, was wir von den letzten Wochen mitnehmen, möchte ich es an dieser Stelle trotzdem beantworten.