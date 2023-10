Warum der DFB und Nagelsmann Hummels und Müller brauchen

Foxborough. Die beiden Routiniers könnten noch einmal gemeinsam zur EM fahren. Das ist nachvollziehbar, doch zeigt auch die Probleme der Nationalmannschaft.

Sie verhielten sich wie alte Kumpels, scherzten und lachten in der Lufthansa-Maschine 422, die am Montag von Frankfurt nach Boston flog. „ThoMats“ wie sie sich selbst nennen, also Thomas Müller und Mats Hummels, verbrachten in ihrer Fußballer-Karriere ja schließlich schon unzählige Stunden miteinander. Vor allem, wenn es auf Dienstreise mit der deutschen Nationalelf ging. Von 2016 bis 2019 standen sie zudem gemeinsam beim FC Bayern München unter Vertrag.